ストーカー被害の拡大を防ぐため、自民党の調査会はストーカー加害者にGPS機器を装着させる緊急の提言案をまとめた。

【映像】ストーカー加害者の足に装着するGPS端末

ニュース番組『わたしとニュース』では、このGPS装着について犯罪学に詳しい専門家の見解を交えつつ、コラムニストの月岡ツキ氏とともに深掘りした。

■「加害者にもプラスになる」専門家が語るGPSの効果

この提言案はストーカー加害者が被害者へ再接近することを防ぐためのもので、加害者にGPSを装着させ、被害者に接近した場合に通知する仕組みなどを想定しているという。

GPSの装着について、犯罪学に詳しい立正大学犯罪学・小宮信夫教授は次のように語った。

「被害が後を絶たない状況なので、残された選択肢がGPS。これは海外では普通に行われており、効果がかなり期待できる。GPSと並列的に行われる対策がカウンセリングや薬物治療だが、こういったものの効果が未知数だ。GPSはどういう人だろうが有無を言わせず加害者と被害者を引き離すものだから誰に対しても効果が期待できる」

「ストーカーの中には、本当はやりたくない、犯罪だとわかっている人もいる。でもなかなかやめられない。ダイエットしたい人やアルコール中毒をやめたい人と同じで、こういう人に対してどうしたらいいかというと、甘いものを与えない、お酒を与えない、これしかない。ストーカーでは、それがGPSなので、結果的には自分がさらなる加害行為をしないで済んだということになる。被害者だけでなく、加害者にもプラスになるシステムだと思う」（小宮氏）

GPSの装着は被害者を守るだけでなく、加害者にとっても加害行為を抑止する「ウィンウィン」の解決策になり得るという。

■「走って逃げて帰った」身近に潜むストーカーの恐怖

ストーカー被害は誰の身にも起こり得る問題だ。月岡氏も学生時代に飲食店でアルバイトをしていた際、恐怖を感じた経験があるという。

「学生時代にショッピングモール内の飲食店でアルバイトをしていて、お客さんから名刺を渡されて、ちょっと『ん？』と思ったが、その時は『ありがとうございます』と言って受け取った。帰りに自分の家の近くのコンビニに行ったらその人がいて怖かった。バイト先から付いてきたってことかな？とすごく怖い思いをして、走って逃げて帰った」

■相談件数は2万件超え…「元交際相手」が最多の現状

ストーカー事案への対応状況（2025年）を見ると、相談件数は前年から約3314件増加し2万件を超えている。禁止命令等についても3037件となり、2000年にストーカー規制法が施行されてから過去最多を記録している。被害者の性別は女性が86.9%と圧倒的に多く、被害者と加害者の関係では「交際相手（元交際相手を含む）」が最も多い現状がある。

韓国など海外ではすでに導入されているGPS装着。日本でも法整備を含めた緊急提言案がまとまったことに対し、月岡氏は期待を寄せる。

「ニュースなどを見て、ストーカーは防ぎようがないと被害者の人はどうしようもないのかなともどかしい気持ちになることがすごく多かった。ようやく少し前進するのかなという気持ち」

（『わたしとニュース』より）