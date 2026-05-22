ボール型以外にも様々な形や色が登場している「バスボム」。人気が広がるワケとは？

【写真を見る】なぜ？シュワシュワ溶ける「バスボム」人気…“中からフィギュア”や“美容系”も続々【THE TIME,】

子どもの“お風呂イヤイヤ”を解決

お湯に入れるとシュワシュワ溶けていく入浴剤「バスボム」。街で聞くと疲労回復などで使っているという人も多く、中でも使用頻度が高かったのはー

「子どもがぐずって、お風呂入りたくないっていうときに『バスボムやる？』って言うと喜んで入ってくれる」（30代女性）

「お風呂にバスボム持って『行くよ』って言うと、走って来る」（30代女性）

子育てのお悩みの一つ「お風呂イヤイヤ問題」。そんなイヤイヤを回避できる効果的なアイテムとしてもバスボムが活躍しているようです。

100円ショップの人気バスボム

『DAISO 渋谷マークシティ店』（東京・渋谷区）には、キャラクターとのコラボバスボムはもちろんのこと、さまざまな種類がズラリ。

広報・岩橋理恵さん：

「この店舗では定番で約20種類、新商品も入って最大“50種類”くらいは用意している」

中でも人気なのが、「ケーキバスボール」(110円)

白いボール状のバスボムをお風呂に入れると、浮かんできたのは「ケーキのフィギュア」。ショートケーキやチョコケーキなど4種類があり、組み合わせると1ホールのケーキに！ついつい集めたくなるバスボムです。

他にも、星やハートの「指輪」が出てくるものや、「乗り物」や「動物」のフィギュアが集められるものも人気だといいます。

“遊びながら学べる”バスボム

3月に登場したのは、“自分で作れる”「ねるねるねるバスボム」(ノルコーポレーション/440円)

2種類の粉（クエン酸・重曹）と水を混ぜ合わせると“もこもこ“”と膨らみ、丸めて固めるとバスボムに。水を多めに加えると「もこもこした泡」としても楽しめます。

水の量で発泡の仕方が変わるため、“遊びながら学ぶ”体験ができる新感覚入浴剤です。

集めたくなる「お菓子＆食品系」

バスボム人気は子どもだけではありません。

「＜ベティちゃん＞のフィギュアが出てくるバスボムを結構やった」（高3女子）

「溶けたら＜こびとづかん＞のちっちゃいフィギュアが出てくるバスボム」（20代女性）

『渋谷ロフト』（東京・渋谷区）でも、キャラクターグッズコーナーにバスボムが30種類以上並びます。

広報・栗原未来さん：

「売上は、直近1ヶ月で前年に対しロフト全店で120％以上」

そんなバスボムの最近のトレンドは、“お菓子や食品”をモチーフにしたもの。

例えば「カルビー じゃがりこバスボール」(エスケイジャパン/605円)は、オレンジ色のボールを溶かすと、じゃがりこのパッケージを細部まで再現したフィギュアが。

おにぎりの形をした「おにぎり バスボール」(ノルコーポレーション/460円)は、中からうめ・めんたいこ・いくらなど、おにぎりの具材フィギュアが出てきます。

“美容系”バスボムも続々登場

それにしてもナゼ今、バスボムが人気になっているのでしょうか？

「風呂キャンしちゃう時あるから、バスボムでモチベーションあげたり」（大学生・女性）

「お風呂に1回入らなかった分、気持ちをリセット」（大学生・女性）

“お風呂キャンセル界隈”の人たちが、お風呂に入るモチベーション作りとして使っているとの声。

さらには、2026年のトレンド“お風呂美容”での需要もあるようです。

『@cosme』PR担当・高木千恵さん：

「“しっかりケア”ができたり、効率的に“時短でケア”できるなど、アイテムを選べるようたくさん登場している」

例えば「URUBOMB」(株式会社ヘルス/360円)は、袋の中にボール状のバスボムと一緒に、“ヒアルロン酸入りの美容液”が入った商品。

バスボムの炭酸で体を温めるのと同時に、美容液で保湿もできちゃいます。

他にも、ビタミンCが配合されたものや肌荒れしやすい人向けのものなど全4種類が発売されています。

“固めたオイル”や“酒粕”でお肌ケア

3月に発売された『LUSH』の「コールド ボム」(1070円)も、美容系バスボム。

グリーンと白のマーブル模様のボールを溶かすと、数センチほどの円形の塊が！これはシアバターやカカオバターが配合されたバスメルツ（バスオイルを固めたもの）で、乾燥が気になる部分に滑らせることで集中ケアができます。

また“ひんやり成分”入りなので、暑い季節にもぴったりです。

青森の老舗酒蔵『八戸酒造』（八戸市）が作ったのは、「酒粕バスボム 八仙美人の湯」(880円)

ボール状のバスボムを溶かすと浮かんでくる白い粒が、“酒粕”。日本酒を作る際に出たアミノ酸やミネラルが豊富な酒粕でお肌がつるつるに！

お風呂時間が楽しくなるバスボムの人気が広がっています。

（THE TIME,2026年5月19日放送より）