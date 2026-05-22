尼崎北部から豊中まで一直線

兵庫県尼崎市内で工事を進めていた都市計画道路「園田西武庫線」のうち、延長約600mの藻川工区が、2026年3月20日15時に一般開放され、供用が開始されました。



SNSなどには周辺住民などから歓迎の声が寄せられています。

園田西武庫線は、兵庫県西宮市と大阪府豊中市を結ぶ県道（府道）606号線を構成する都市計画道路です。

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県道・府道606号線はJR・阪急西宮駅付近から阪急神戸線の北側を東に進み、猪名川を渡って豊中市に入り、豊中IC東付近で国道479号に直通します。

国道2号や山手幹線など、兵庫〜大阪を結ぶ東西ルートを補完することに加え、武庫之荘や塚口など、尼崎市北部の住宅街の交通ネットワークの改善も目的としています。

開通を迎えた藻川工区は、阪急の園田駅北側、尼崎市東園田町と尼崎市食満を結ぶ564mの区間です。縦に流れる藻川を越える区間となります。

これまで尼崎市北部では、藻川や猪名川があることで東西の移動が難しく、JR猪名寺駅を経由した上園橋ルートで約10分、もしくは阪急・JR塚口まで下り、園田橋まで行く南ルートで約8分もかかるなど、遠回りを余儀なくされていました。

西側の「御園工区」と合わせ、今回の藻川工区が開通したことで、直線的な東西の移動が可能になり、所要時間は約4分に短縮されます。

なお西側のJR宝塚線をアンダーパスする御園工区は2025年3月に開通しており、武庫之荘から豊中までが一直線で結ばれ、ようやくポテンシャルを発揮できるようになります。

東西を行き来するクルマがここを通れば、上園橋や園田橋の混雑も緩和するほか、阪急やJR駅周辺の混雑も緩和。路地を抜けるクルマも減り、歩行者や自転車が安心して通行することができます。

また名神高速 豊中ICにも行きやすくなり、尼崎市北部の阪急神戸線から西宮・須磨方面、阪神高速11号池田線へのアクセス向上、大阪を南北に結ぶ国道176号、府内を環状に結ぶ国道479号などにつながるため、周辺地域ではかなりの効果がありそうです。

今回の開通に際し、SNSなどには尼崎、豊中の両地域の住民と思われるコメントが多数投稿されており、「直線で4分程度に短縮されるのはありがたすぎ」「名神高速の豊中ICや江坂、新御堂筋へのアクセスが格段に良くなった」「昨年開通したJRをくぐるアンダーパスと合わせて広くて走りやすい」など、歓迎する声が多数寄せられています。

そのいっぽう、「信号の切り替わりが悪い」「タイミングによっては今までのルートのほうが早い」などの意見も見られます。信号のタイミングは、管轄する警察署に意見を送ることができ、もし住民の意見が多数寄せられれば、さらに走りやすくなるかもしれません。

このほか、「あとは少し南のイオンとコストコの所も早く豊中と繋がればいいけど」と、ちょうど旧猪名川でブツ切れとなっている豊中IC南側の兵庫県道338号線と大阪府道152号線の接続を待つコメントも寄せられています。