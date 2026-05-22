「サプライズ復帰」「予想外だ」37歳のCB、３年半ぶりの日本代表“電撃招集”に韓国メディアが驚愕！「代役に起用。事実上の…」
５月21日、日本サッカー協会は、31日のアイスランド戦に挑む日本代表に招集されていたMF鎌田大地（クリスタル・パレス）が不参加となり、代わりに前キャプテンのDF吉田麻也（LAギャラクシー）を招集すると発表した。
現在37歳の吉田はカタール・ワールドカップ後は一度も招集がなく、約３年半ぶりの電撃復帰。25日からアイスランド戦終了まで、チームに帯同する予定となっている。
この驚きのニュースに韓国メディアも反応。『SPOTV NEWS』は「ベテランがワールドカップ前哨戦にサプライズ復帰。吉田麻也を代役に起用、事実上の代表引退セレモニーへ」と題した記事を掲載。次のように報じた。
「日本代表は、ワールドカップ本大会を前にした最終調整で、予想外の選手入れ替えを行なった。日本サッカー協会は、31日に国立競技場で行われるアイスランドとの親善試合を前に、鎌田大地に代わり、ベテランDFの吉田麻也をサプライズ選出したと発表した」
同メディアは「日本代表として126試合に出場している吉田は、2022年カタール・ワールドカップ以来、約３年５か月ぶりに代表のユニホームに袖を通すことになる。当時、キャプテンとして日本をベスト16に導いた吉田は、クロアチアとのPK戦でPKを失敗。世代交代の波の中で、代表から距離を置かれていた」と綴り、こう続けた。
「今回の選出は、ワールドカップ本大会を前に、コーチ陣が吉田の経験と精神力を若い選手たちに伝えたいという意図を反映したものと解釈されている。同時に、適切な引退を経ずに代表から遠ざかっていた吉田への配慮も込められている」
記事は「アイスランド戦は、６月に開幕するワールドカップ本大会を前に、日本代表にとって公式の壮行試合となる。鎌田不在のなか、吉田の功績を称える特別な舞台で、日本が勝利で飾れるかどうかに注目が集まっている」と締め括っている。
いずれにしても、ベテランCBの言動が注目を集めるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
現在37歳の吉田はカタール・ワールドカップ後は一度も招集がなく、約３年半ぶりの電撃復帰。25日からアイスランド戦終了まで、チームに帯同する予定となっている。
「日本代表は、ワールドカップ本大会を前にした最終調整で、予想外の選手入れ替えを行なった。日本サッカー協会は、31日に国立競技場で行われるアイスランドとの親善試合を前に、鎌田大地に代わり、ベテランDFの吉田麻也をサプライズ選出したと発表した」
同メディアは「日本代表として126試合に出場している吉田は、2022年カタール・ワールドカップ以来、約３年５か月ぶりに代表のユニホームに袖を通すことになる。当時、キャプテンとして日本をベスト16に導いた吉田は、クロアチアとのPK戦でPKを失敗。世代交代の波の中で、代表から距離を置かれていた」と綴り、こう続けた。
「今回の選出は、ワールドカップ本大会を前に、コーチ陣が吉田の経験と精神力を若い選手たちに伝えたいという意図を反映したものと解釈されている。同時に、適切な引退を経ずに代表から遠ざかっていた吉田への配慮も込められている」
記事は「アイスランド戦は、６月に開幕するワールドカップ本大会を前に、日本代表にとって公式の壮行試合となる。鎌田不在のなか、吉田の功績を称える特別な舞台で、日本が勝利で飾れるかどうかに注目が集まっている」と締め括っている。
いずれにしても、ベテランCBの言動が注目を集めるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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