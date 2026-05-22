特定抗争指定暴力団「神戸山口組」の井上邦雄組長（７７）の住宅（神戸市北区）が強制競売にかけられ、落札した群馬県内の会社に所有権が移転したことが２１日、神戸地裁への取材でわかった。

兵庫県警は、井上組長が住宅を明け渡すかを注視している。

神戸山口組の傘下組員（当時）による金銭トラブルを巡る訴訟で、井上組長らに「代表者責任」があると認定して計約２億７０００万円の損害賠償を命じた判決が昨年に確定。井上組長が賠償金を支払わなかったことから、地裁が競売開始を決め、住宅を差し押さえた。

地裁の現況調査報告書によると、住宅は計約２１８０平方メートルの土地に立つ２棟。県警幹部によると、井上組長は現在も居住しているという。

今年３月に地裁が実施した入札で、群馬県高崎市の会社が土地と建物を計約８０８８万円で落札した。２１日に地裁へ納付し、所有権が移った。会社側は読売新聞の電話に対し、「取材は受けられない」と答えた。

神戸山口組は２０１５年、全国最大の指定暴力団「山口組」から離脱した井上組長らを中心に結成。勢力は同年末の約６１００人から、昨年末は約２７０人まで減った。