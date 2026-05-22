我妻ゆりか、『週プレ』登場で魅せた過去最高の眼福スタイルグラビア♡

『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！

最新DVDも発売中の我妻ゆりかが、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！

我妻ゆりか ©唐木貴央／集英社

【プロフィール】

我妻ゆりか（わがつま・ゆりか）

2000年5月15日生まれ 千葉県出身

身長161cm B86 W62 H89

生まれながらの感音性難聴で、「補聴器をつけた天使」として話題に。最新DVD『わがままな彼女』（竹書房）が発売中！

公式X【@yurikatsupa】

公式Instagram【@wagatsuma_yurika】

今号の『週プレ』は、妖しく輝く伝説のシスターズ・エリマリ姉妹、Erika＆百瀬まりなの表紙＆巻頭グラビア＆DVD！ 大人気声優の初めて見せる姿・豊田萌絵の撮り下ろしに、話題のドラマ出演中・水崎綾女の圧巻の色気も必見！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】我妻ゆりか写真集「あったかくなってきたから」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月18日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】我妻ゆりか写真集「あったかくなってきたから」©唐木貴央／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！