庄司浩平、“恩師”との2ショット披露も…際立つ“身長”にファン注目「黒板よりでかい人初めて見ました」「言わずにはいられない」
テレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜 後11：15）で主演・白洲迅の後輩役での好演も話題の俳優・庄司浩平（26）が21日、自身のインスタグラムを更新。同日発売の雑誌『JUNON』7月号（主婦と生活社）に登場し、3年前にNHK Eテレ『高校講座数学A』の師弟役として出会った湯浅弘一氏との“再会”を報告した。
【写真】「黒板よりでかい人初めて見ました」“恩師”湯浅弘一氏との再会2ショットを披露した庄司浩平
庄司は、推しにとって大切な“あの人”との心温まるトークを展開する特集「推したちのキズナ・トーク」に登場。当時は俳優としての将来に悩み、「にっちもさっちもいかなかった」暗闇のなかで人生の解法を探していたという庄司を温かく見守ってくれた恩師との再会となる。撮影中も積もる話が止まらない、“公式”のない絆と信頼の特別授業を開講する。
投稿では、湯浅氏と教室の黒板の前で並び、2人で笑顔を見せるショットを2枚アップ。この写真を見たフォロワーからは、庄司の身長が“黒板よりも高い”ことにも注目が集まっている。
コメント欄では「黒板よりでかい人初めて見ました」「本当に素敵な再会 そして、言わずにはいられないのですが、黒板より背がお高い…」「素敵な再会ですが、そちらより黒板を超えてしまう方に目がいきました」「ふたりともとってもいい笑顔ですね」「背、伸びた？」「先生も嬉しかったのが、お写真から伝わってきた。ホンマにいい出会いやったね。すごくよかった」などのコメントが寄せられている。
【写真】「黒板よりでかい人初めて見ました」“恩師”湯浅弘一氏との再会2ショットを披露した庄司浩平
庄司は、推しにとって大切な“あの人”との心温まるトークを展開する特集「推したちのキズナ・トーク」に登場。当時は俳優としての将来に悩み、「にっちもさっちもいかなかった」暗闇のなかで人生の解法を探していたという庄司を温かく見守ってくれた恩師との再会となる。撮影中も積もる話が止まらない、“公式”のない絆と信頼の特別授業を開講する。
コメント欄では「黒板よりでかい人初めて見ました」「本当に素敵な再会 そして、言わずにはいられないのですが、黒板より背がお高い…」「素敵な再会ですが、そちらより黒板を超えてしまう方に目がいきました」「ふたりともとってもいい笑顔ですね」「背、伸びた？」「先生も嬉しかったのが、お写真から伝わってきた。ホンマにいい出会いやったね。すごくよかった」などのコメントが寄せられている。