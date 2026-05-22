エールディヴィジ 25/26のヨーロッパプレーオフ準決勝 ユトレヒトとヘーレンフェインの試合が、5月22日04:00にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。

ユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、イェスパー・カールソン（FW）、ダニ・デビト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、ルカ・オイエン（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ねた。

45分、ユトレヒトが選手交代を行う。アロンゾ・エングワンダ（DF）からシーベ・ホレマンス（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

その直後の46分に試合が動く。ユトレヒトのアルチョム・ステパノフ（FW）がゴールを決めてユトレヒトが先制。

しかし、54分ヘーレンフェインが同点に追いつく。ヨリス・ファンオフェレーム（MF）のアシストからディラン・ベンテ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、56分ユトレヒトが逆転。スフィアン・エルカルアニ（DF）のアシストからマイク・ファンデルホールン（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

さらに58分ユトレヒトが追加点。ニクラス・ベステルランド（DF）のアシストからスフィアン・エルカルアニ（DF）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

65分、ユトレヒトが選手交代を行う。アルチョム・ステパノフ（FW）からセバスティアン・ハラー（FW）に交代した。

68分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。ルカ・オイエン（FW）からラッセ・ノルダス（FW）に交代した。

77分、ヘーレンフェインのディラン・ベンテ（FW）のアシストからジェイコブ・トレンスコウ（MF）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ユトレヒトが3-2で勝利した。

なお、ヘーレンフェインは49分にマーカス・リンデイ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-22 06:10:25 更新