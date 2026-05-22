毎週日曜夕方 日本テレビ系にて放送中の「笑点」は、番組放送から60年を記念した1時間半の「笑点60周年スペシャル」を5月31日（日）に生放送する。この度、放送に先駆けて内容を一挙解禁！放送は5月31日（日）夕方4時30分〜6時（4時30分〜5時30分：関東ローカル、5時30分〜6時：全国ネット）。

この「笑点60周年スペシャル」では、爆笑問題が27年ぶりに「笑点」演芸コーナーに登場。「笑点への愛」が詰まった新作漫才は必見！

かつて五代目・三遊亭圓楽が司会を務めていた時代以来、実に27年ぶりの出演。オファーに太田光は「単純に嬉しかった」と喜びを語り、今回のために用意した待望の「新作ネタ」を引っ提げて「笑点」の舞台に立つことが決定。

還暦を迎え、番組とほぼ同い年だという爆笑問題の二人。現在「笑点」の司会を務める春風亭昇太など「笑点」メンバーとは若手時代から切磋琢磨してきた深い絆があり、「気がつけば子どもの頃に見ていた当時の司会者たちの年齢を超えていた」と驚きと感慨をにじませる。

そんな彼らが今回の見どころとして挙げたのは、ズバリ「笑点への愛」。子供の頃から当たり前のように親しんできた番組へのリスペクトと、爆笑問題ならではの切れ味鋭い漫才がどう融合するのか？27年の時を経て、さらに進化した二人のステージは一秒たりとも見逃せない。

■爆笑問題 コメント

「27年ぶりの出演オファー、ご無沙汰だったので単純に嬉しかったです。僕らも今年で61歳になり、子どもの頃から当たり前に見てきた『笑点』とはほぼ同い年。現在司会の昇太さんは若手時代から切磋琢磨してきた同世代ですし、たい平さんとは、NHK新人演芸大賞で一緒に出ていた仲間だったり、一之輔さんは大学の後輩だったりと、そんな彼らが『笑点』を引っ張っている姿には驚きと感慨深さがあります。気がつけば、子どもの頃に見ていた当時の歌丸さんや圓楽（五代目）さんたちの年齢を超えていてゾッとしますね。今回の新作ネタの見どころは、ズバリ『笑点への愛』。そこに注目してほしいです」

さらに、60年に渡り番組のオープニングで流れる「笑点のテーマ」に実は歌詞が付いていて、それをみんなで歌おうという企画や、5月2日に初公開した現存する番組最古の映像を元にした特別な大喜利などを1時間半たっぷり放送予定。そして、サプライズも!? どのような「くだらなくて、しょうもない、最高の笑い」が生まれるのか？

出演者：

【大喜利コーナー】※生放送

三遊亭好楽、三遊亭小遊三、春風亭昇太、林家たい平、立川晴の輔、春風亭一之輔、桂宮治、山田隆夫

【演芸コーナー】※事前収録

爆笑問題