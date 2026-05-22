爆笑問題、27年ぶりに『笑点』演芸コーナーに登場 “笑点への愛”が詰まった新作漫才を披露
爆笑問題が、5月31日放送の『笑点60周年スペシャル』（日本テレビ系）演芸コーナーに登場。“笑点への愛”が詰まった新作漫才を披露する。
【写真】『笑点60周年』特別ポスター
かつて五代目・三遊亭圓楽が司会を務めていた時代以来、27年ぶりの出演となる爆笑問題。オファーに太田光は「単純に嬉しかった」と喜びを語り、今回のために用意した「新作ネタ」を引っ提げて『笑点』の舞台に立つ。
還暦を迎え、番組とほぼ同い年だというふたり。現在司会の春風亭昇太など笑点メンバーとは若手時代から深い絆があり、「気がつけば子どもの頃に見ていた当時の司会者たちの年齢を超えていた」と驚きと感慨をにじませる。
そんな彼らが今回の見どころとして挙げたのは「笑点への愛」。子どものころから当たり前のように親しんできた番組へのリスペクトと、爆笑問題ならではの切れ味鋭い漫才がどう融合するのか。
さらに、60年にわたり番組のオープニングで流れ続けた「笑点のテーマ」に実は歌詞が付いていて、それをみんなで歌おうという企画や、5月2日に初公開した現存する番組最古の映像を元にした特別な大喜利など、1時間半たっぷり放送予定。そして、サプライズも？
『笑点60周年スペシャル』は、日本テレビ（関東ローカル）にて5月31日16時30分〜17時30分、日本テレビ系全国ネットにて17時30分から18時放送。
※爆笑問題のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■爆笑問題
27年ぶりの出演オファー、ご無沙汰だったので単純に嬉しかったです。僕らも今年で61歳になり、子どもの頃から当たり前に見てきた『笑点』とはほぼ同い年。現在司会の昇太さんは若手時代から切磋琢磨してきた同世代ですし、たい平さんとは、NHK新人演芸大賞で一緒に出ていた仲間だったり、一之輔さんは大学の後輩だったりと、そんな彼らが『笑点』を引っ張っている姿には驚きと感慨深さがあります。気がつけば、子どもの頃に見ていた当時の歌丸さんや圓楽（五代目）さんたちの年齢を超えていてゾッとしますね。今回の新作ネタの見どころは、ズバリ『笑点への愛』。そこに注目してほしいです。
【写真】『笑点60周年』特別ポスター
かつて五代目・三遊亭圓楽が司会を務めていた時代以来、27年ぶりの出演となる爆笑問題。オファーに太田光は「単純に嬉しかった」と喜びを語り、今回のために用意した「新作ネタ」を引っ提げて『笑点』の舞台に立つ。
還暦を迎え、番組とほぼ同い年だというふたり。現在司会の春風亭昇太など笑点メンバーとは若手時代から深い絆があり、「気がつけば子どもの頃に見ていた当時の司会者たちの年齢を超えていた」と驚きと感慨をにじませる。
さらに、60年にわたり番組のオープニングで流れ続けた「笑点のテーマ」に実は歌詞が付いていて、それをみんなで歌おうという企画や、5月2日に初公開した現存する番組最古の映像を元にした特別な大喜利など、1時間半たっぷり放送予定。そして、サプライズも？
『笑点60周年スペシャル』は、日本テレビ（関東ローカル）にて5月31日16時30分〜17時30分、日本テレビ系全国ネットにて17時30分から18時放送。
※爆笑問題のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■爆笑問題
27年ぶりの出演オファー、ご無沙汰だったので単純に嬉しかったです。僕らも今年で61歳になり、子どもの頃から当たり前に見てきた『笑点』とはほぼ同い年。現在司会の昇太さんは若手時代から切磋琢磨してきた同世代ですし、たい平さんとは、NHK新人演芸大賞で一緒に出ていた仲間だったり、一之輔さんは大学の後輩だったりと、そんな彼らが『笑点』を引っ張っている姿には驚きと感慨深さがあります。気がつけば、子どもの頃に見ていた当時の歌丸さんや圓楽（五代目）さんたちの年齢を超えていてゾッとしますね。今回の新作ネタの見どころは、ズバリ『笑点への愛』。そこに注目してほしいです。