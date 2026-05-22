『今夜、秘密のキッチンで』ラストのあゆみ＆慧に「すごく複雑」「苦しい」の声（ネタバレあり）
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第7話が21日に放送。ラストの展開に反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第7話 レシピノートを見つめるあゆみ（木南晴夏）
慧（高杉真宙）は薬膳教室である不思議な感覚を抱いていた。あゆみ（木南）の隣で調理をすると、何か大切な記憶が甦りそうなのだ。思わず、「前に会ったことありますか？」とあゆみに尋ねる慧。あゆみは戸惑いつつ「いいえ」と答える。そんな2人を、藤子（瀧本美織）が目撃していた。
藤子はあゆみに「彼との結婚が3ヵ月後に迫ってきています。やっとここまで来たんです。もう、誰にも邪魔されたくないんです」と話し「あゆみさんと慧の関係を疑ってるわけじゃない。でも、また幸せが逃げてしまうんじゃないかって不安がどうしても拭えないんです。少しでも気がかりなことをなくしていきたいんです」と自分の想いを吐露する。
あゆみは慧のレシピノートを慧に直接渡さず、教室の外に置いた。レシピノートを見た慧は走ってあゆみを追いかけ「あゆみさん。思い出した、全部」と明かすのだった。
慧が記憶を取り戻す展開に、視聴者からは「思い出したやばい！」「切ない」「苦しい」「鳥肌立った」「あゆみさんって呼んだ」「どうなるんだろ」「どうしよう！！」などの声が続出。また、慧には藤子という婚約者がいることから「すごく複雑」「さすがに藤子さんがかわいそう」「藤子さんが不憫でかわいそう」「藤子さんのこと考えたら苦しい」などの声が集まっている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第7話 レシピノートを見つめるあゆみ（木南晴夏）
慧（高杉真宙）は薬膳教室である不思議な感覚を抱いていた。あゆみ（木南）の隣で調理をすると、何か大切な記憶が甦りそうなのだ。思わず、「前に会ったことありますか？」とあゆみに尋ねる慧。あゆみは戸惑いつつ「いいえ」と答える。そんな2人を、藤子（瀧本美織）が目撃していた。
あゆみは慧のレシピノートを慧に直接渡さず、教室の外に置いた。レシピノートを見た慧は走ってあゆみを追いかけ「あゆみさん。思い出した、全部」と明かすのだった。
慧が記憶を取り戻す展開に、視聴者からは「思い出したやばい！」「切ない」「苦しい」「鳥肌立った」「あゆみさんって呼んだ」「どうなるんだろ」「どうしよう！！」などの声が続出。また、慧には藤子という婚約者がいることから「すごく複雑」「さすがに藤子さんがかわいそう」「藤子さんが不憫でかわいそう」「藤子さんのこと考えたら苦しい」などの声が集まっている。