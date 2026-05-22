◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）

ＪＲＡ女性騎手として初めてクラシックに騎乗する今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝とコンビを組むジュウリョクピエロは８枠１６番に決まった。１６番枠は、１８頭立てとなった１９９２年以降では、９７年のメジロドーベル、９９年のウメノファイバーの２頭が勝っている。「与えられた枠で頑張ろうと思います。スタートしてから、最初のコーナーでどこにいるかがカギですね」と枠番を確認した今村。新馬戦、前走の忘れな草賞と同じ、２戦２勝のピンク帽子は吉兆だ。「追い切り後もカイバおけに顔を突っ込んでいました。精神力が強い子ですね」と愛馬のタフさに笑みを浮かべた。「大観衆でのまれないように（ファンの皆さんに）見守っていただけたら」と鞍上。２４００メートルを走り切った先には、どんな景色が広がっているのだろうか。

○…ジュウリョクピエロはオークスの内容次第で登録している凱旋門賞（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）への出否を決める。父は１２、１３年と２年連続で２着だったオルフェーヴル。「レースぶりをちゃんと見てからですね。３歳牝馬で斤量も軽いし、条件は悪くない。お父さんも走っていますから」と寺島調教師。今村と挑む樫で結果を出し、世界に羽ばたくか。