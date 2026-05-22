「何でこの問題分からないの？」新幹線で塾の宿題 → 親子ゲンカに発展！ 次の瞬間、驚きの救世主が

新幹線の車内で、受験勉強を始めた私と息子は、だんだん意見が食い違いヒートアップ。

その時、隣の席の男性が取った驚きの行動とは？

筆者の友人T子が実際に体験したエピソードをご紹介します。

新幹線の中で勉強バトル

小学5年生の息子と、帰省の帰りで新幹線に乗っていた時のことです。

翌週の塾の宿題が間に合わない息子は、新幹線の車内で勉強を開始。

私が答案を丸つけすると、間違いだらけ。

「この問題、どうしてわからないの？」

最初は周りに配慮して、小さい声でやり取りしていたのですが、必死になるあまり、つい語気が強まってしまいました。

「ここはまず約分でしょ？」

「でも先生はこうやってって言った！」

息子も反抗的で、徐々に険悪な空気に。

親子喧嘩寸前、声をかけてきたのは！？

私が

「ママのやり方のほうが速いの！」

と言えば息子も

「でもわかんない！」

と譲らず、喧嘩寸前に。

「せっかく移動時間を有効活用しようと思ったのに」

焦りもあり、私のイライラは頂点に。

そのとき、横に座っていたスーツ姿の40代くらいの男性が

「すみません」

と声をかけてきました。