「何でこの問題分からないの？」新幹線で塾の宿題 → 親子ゲンカに発展！ 次の瞬間、驚きの救世主が
新幹線の車内で、受験勉強を始めた私と息子は、だんだん意見が食い違いヒートアップ。
その時、隣の席の男性が取った驚きの行動とは？
筆者の友人T子が実際に体験したエピソードをご紹介します。
新幹線の中で勉強バトル
小学5年生の息子と、帰省の帰りで新幹線に乗っていた時のことです。
翌週の塾の宿題が間に合わない息子は、新幹線の車内で勉強を開始。
私が答案を丸つけすると、間違いだらけ。
「この問題、どうしてわからないの？」
最初は周りに配慮して、小さい声でやり取りしていたのですが、必死になるあまり、つい語気が強まってしまいました。
「ここはまず約分でしょ？」
「でも先生はこうやってって言った！」
息子も反抗的で、徐々に険悪な空気に。
親子喧嘩寸前、声をかけてきたのは！？
私が
「ママのやり方のほうが速いの！」
と言えば息子も
「でもわかんない！」
と譲らず、喧嘩寸前に。
「せっかく移動時間を有効活用しようと思ったのに」
焦りもあり、私のイライラは頂点に。
そのとき、横に座っていたスーツ姿の40代くらいの男性が
「すみません」
と声をかけてきました。