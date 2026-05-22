敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放つなど4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。米データ分析会社は改めて、今季の大谷が残している恐るべき数字を明らかにしている。

初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

その裏、投手としてマウンドに上がった大谷は3回まで9者連続でアウトに切るパーフェクト投球。4回は2死一、二塁のピンチもボガーツを中飛に。5回は1死満塁の大ピンチを迎えたが、タティスJr.を外角低めへの87.2マイル（約140キロ）のスイーパーで遊併殺打に打ちとると、渾身のガッツポーズと共に、マウンド上で雄叫びをあげた。

規定投球回には達していないものの、防御率は驚異の0.73。米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xは、「ショウヘイ・オオタニは今季49回を投げて自責点は4のみ。クレイジーに聞こえるけれど、これは事実なんだ」と改めて、今季の投球成績を振り返った。これには現地ファンから「しかもこのオオタニという投手は先頭打者弾放っているからね」と補足がついた他、日本ファンからも「ほんとうです！」「信じがたい数字だが、本当に事実だ」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）