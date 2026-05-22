アメリカ、イスラエルによるイラン攻撃に端を発した世界的なエネルギー危機は日本経済を直撃している。BNPパリバ証券チーフエコノミストの河野龍太郎氏と、ポスト石油戦略研究所代表でエネルギーアナリストの大場紀章氏が語り合った。

【画像】ホルムズ海峡を通過したタンカー

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どこかで歪みが出てくる

河野 日本は特殊な状況にあります。オイルショックを教訓に石油備蓄を増強していたことに加え、政府が緩和措置としてガソリン補助金を支給しており、短期的には政策によって、かなりショックが吸収されています。しかし長期的には、いいことばかりではなさそうです。

大場 ええ。ガソリン代はリットル170円前後に維持されていて、高市首相がホルムズ海峡以外からの代替輸入も念頭に、来年年明けまでの目途が立ったと発言するなど、日常生活に大きな影響はないというメッセージが発せられています。ただ実際には、政策によって、価格を無理矢理抑え込んでいるにすぎませんから、どこかで歪みが出てくることを憂慮しています。



ガソリンは補助金で価格を無理矢理抑え込んでいる ©時事通信社

河野 おっしゃる通りです。普段通りの生活のままでは、長期化する場合、貿易収支や財政に大きな問題を抱え込むことになります。長期化するリスクも十分あり得るわけですから、誤った政策と評価せざるを得ません。もちろん困窮する家計の支援など、個別に対応すべき事案はありますが、所得に関係なく家計も企業も一律に対処するのは、単なる大盤振る舞いです。

つまり、本来は価格が上がることで需要を抑制すべき局面にありますが、日本は抑制するどころか、逆に補助金で需要を刺激しています。結果的に貿易収支赤字が膨らみ、財政収支も悪化しますが、それが円安や長期金利上昇を招けば、事態は深刻化します。

大場 需要の抑制と聞くと、「消費を減らそう」と号令をかけて、車を運転する頻度を下げる、などをイメージしがちですが、本来の公平な抑制策は、しっかり価格に転嫁したうえで、経済のメカニズムの中で、全体の需要を抑制するものであるべきです。先日、運輸業者が国に対して軽油の価格を抑制してほしいと要望を出しましたが、本来は「輸送コストを適正な価格に転嫁させてほしい」という方が正しい。たとえば、Amazonなどの配送料に、サーチャージが乗る仕組みにすれば、燃料の価格に応じた事業ができます。それを、逆に補助金で乗り切ろうとする方針は間違っています。

河野 日本は社会の安定を非常に強く求めるので、受け入れるべき状況変化も避けますよね。樹木にたとえると、硬い樫の木。多少のことではびくともしませんが、それでも大きなショックを受ければポッキリ折れてしまいます。日本には、むしろしなやかに、風が吹いたら揺れる葦のような性質もほしいところです。

大場 私が懸念しているのは、世界が危機的なのに、政策によって偽りの平時を享受している日本の国民が「ホルムズ海峡が封鎖されても大丈夫」と錯覚することです。たとえば、トイレットペーパーが店頭から消えた第一次オイルショックの教訓は、国民の意識下で共有されていたと思います。でもこのままでは、今回は教訓すら得られません。

河野 同感です。思えば、コロナの時の我々の教訓は、長期的視座に立って、もう少し柔軟に対応することで、社会の持続性を確保することだったはずです。それなのに、反省を活かすことなく、また財政の力業で「変えない」ことを重視してしまっているのはとても残念です。

大場 こういった正常性バイアスが働いている分野は多いです。たとえば、原油から精製される重要な化学原料であるナフサの不足が不安視されていますが、長期的な問題点は別のところにあると思っていて。

河野 どういうことですか？

ナフサ不足の裏にある本当の問題

大場 実は、日本の石油化学業界は、ここ数年、中国が日本の10倍ほどまで供給力を高めていた影響で、中東危機が起こる前の段階で、稼働率が以前の7割程度まで落ち込んでいました。業界の再編期を迎えようとしていた最中、今回の中東危機が起こったことが競争力の問題を覆い隠しつつあります。つまり「ナフサが大事だ！」というスローガンのもとで、近視眼的に業界の構造を維持する力のほうが強く働いてしまっています。危機を経て変革が起こるどころか逆に延命され、結果的に日本の産業全体の生産性をさらに低下させていく可能性があるわけです。

河野 実に日本的な現象です。ただ、ナフサ由来の特定部材が、東アジアで構築されている高度なサプライチェーンの中で不足すると、他国の生産ラインに悪影響が及ぶリスクも無視できません。コロナ禍では一部の国のロックダウンが日本に大きなダメージをもたらしました。

※約7600字の全文は月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（河野龍太郎×大場紀章「石油危機『補助金頼みはもう限界』」）。

（河野 龍太郎,大場 紀章／文藝春秋 2026年6月号）