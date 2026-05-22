〈「家族はもう、誰も乗ってくれません」「大人はみんな見て見ぬふり」…それでも男性（60）が週に一度の“異常なペース”で車を弄る“納得の理由”〉から続く

車弄りは自分だけの趣味とは限らない。家族や恋人を持ちながら「理想の愛車」を追求する人々の姿からは、悲喜こもごものドラマが浮かび上がってきた。

【画像】「30代でおじいちゃんになっちゃった」43歳の祖父が1000万円近くを投じて完成させた“改造ハイエース”の写真を一気に見る

今回は、「STYLE BOX MEETING 2026 関東ラウンド」の参加者から、「masa85」さん（43）をご紹介。



以前は車弄りに興味がなかったが、兄の誘いをきっかけにカスタムに目覚めた

◆◆◆

趣味も家庭生活も「今が一番」

もともと車弄りには興味がなくて、ずっと普通のファミリーカーに乗っていたんですよ。そのかわり、趣味はわりと多い方で、釣りとかジェットスキーとか、アウトドア系を色々とやってきましたね。

このハイエースを買ったのは4年ほど前で、自分の兄が先に同じものを買っていたんです。色々使えて便利そうだし、兄からも「お前も買えばいいじゃん」と勧められて。それから兄弟で弄りはじめて、気づけば一緒にイベントで展示するまでになっちゃいましたね。

これまで趣味には結構お金を使ってきましたが、ハイエースを買ってからはケタがひとつ変わりましたよ。カスタム費用だけで、700万円とか、800万円とか。このイベントが終わったらまた、大きめの仕様変更をする予定なので、もう1000万円近くなるかもですね。

それでも、妻から止められたりはないんです。昔から趣味には寛容な方で、「ちゃんと家にお金を入れてくれれば」というスタンスなので。私自身は建設業に勤めていますが、お金の面で無理している感覚もないですね。

子どもは4人いるんですけど、みんな車には興味がなくて……。最近の子らしく、スマホやゲームばっかりですね。まぁでも、イベントのときはいつも一緒なんですよ。上の子2人にはもう子どもがいるので、毎回3世代で参加していて。

上の孫は今4歳で、私が43歳ですから、もう30代でおじいちゃんになっちゃったんです。当時、上の子は18歳でね。でも、とくに心配はなかったですよ。私自身も20代に入ってすぐ子どもができていますし、18歳はもう十分大人だろうと。

ただやっぱり、実際に生まれたときの喜びは格別ですよね。初めて「じいじ」と呼ばれたときは、そりゃもう感動しましたよ。今は孫たちとも一緒に住んでいるので、やっぱり甘くなっちゃって。デレデレで何でも買ってあげちゃいますね。

さすがに、周りの同年代に孫がいるって言うと、めちゃくちゃビックリされますけどね。どこに出かけても、自分の子に間違えられますし（笑）。

いつもこういうイベントに連れて来ているのもあってか、孫は「じいじの車が大好き」って言ってくれるんです。このまま車好きに育ってくれて、こうして一緒にイベントを楽しんでいけたらいいですね。

（鹿間 羊市）