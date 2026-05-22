プロ野球セ・リーグは21日、2試合が行われました。

首位・ヤクルトは3位巨人との対戦。ヤクルトは初回、好機を作ると、鈴木叶選手の内野ゴロと岩田幸宏選手の犠牲フライで2点を先制。2回には長岡秀樹選手がタイムリーツーベースで、リードを3点としました。投げては先発の山野太一投手が7回1失点の好投。その後の救援陣が逃げ切り、ヤクルトが勝利しました。山野投手はリーグ単独トップの6勝目。巨人の連勝は「7」でストップとなりました。

5位広島は1点ビハインドの6回、DeNA先発の東克樹投手から小園海斗選手がタイムリースリーベースを放ち、同点に追いつきます。さらに相手のエラーにより広島が勝ち越しに成功します。投手陣は7回から3人の継投で逃げ切り3-1で勝利しました。

なお、2位阪神と最下位中日の一戦は、雨天のため中止となっています。

＜21日のセ・リーグ結果＞

◆ヤクルト 3-1 巨人

勝利【ヤクルト】山野太一(6勝1敗)

敗戦【巨人】田中将大(3勝2敗)

セーブ【ヤクルト】キハダ(1勝14S)

◆広島 3-1 DeNA

勝利【広島】玉村昇悟(1勝)

敗戦【DeNA】東克樹(4勝3敗)

セーブ【広島】森浦大輔（2勝2敗2S）

◆阪神ー中日 雨天中止