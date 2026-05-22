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年齢によるハリ不足や乾燥小ジワをしっかりとケアするモイストタイプ。

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ガラクトエキス＆カッパフィカスアルバレジエキスが、潤いの“セカンドスキン”を形成。

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イリス根エキスとナツメ果実エキスが女性らしいハリツヤを与え、弾むような肌に。

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アルプスローズ＆黄杞葉エキスで、外的刺激から守り健やかな肌に。無着色・無香料・無鉱物油・アルコールフリーの低刺激処方。