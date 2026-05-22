年齢肌に寄り添うデイリーケア！たっぷり32枚入りで毎日使える大容量タイプだから、乾燥やハリ不足が気になる肌をしっとり整えてくれる【ドクタールルルン】大容量フェイスマスクがAmazonで販売中！肌にしっかり密着するシートで美容液を逃さない！
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毎日の習慣でうるおいチャージ！化粧水代わりに使える手軽さで、忙しい日でもしっかりスキンケアができる【ドクタールルルン】大容量マスクがAmazonで好評販売中！
年齢によるハリ不足や乾燥小ジワをしっかりとケアするモイストタイプ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ガラクトエキス＆カッパフィカスアルバレジエキスが、潤いの“セカンドスキン”を形成。
イリス根エキスとナツメ果実エキスが女性らしいハリツヤを与え、弾むような肌に。
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アルプスローズ＆黄杞葉エキスで、外的刺激から守り健やかな肌に。無着色・無香料・無鉱物油・アルコールフリーの低刺激処方。
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