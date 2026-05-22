4年に1度のサッカー世界ナンバーワンをかけた戦いFIFAワールドカップ2026。史上最多48チームが参加する祭典に、日本は8大会連続8度目の出場。

その『日本戦スペシャルアンバサダー』に就任することが決定したのが本田圭佑選手。ワールドカップ日本人最多となる4ゴールを記録し、日本代表の攻撃を長年けん引。4年前のカタール大会では、現地で解説。再びワールドカップでの日本代表を盛り上げるため、立ち上がりました。

プレーだけでなく、独自の視点と言葉でもこれまで大きなインパクトを残してきた本田選手。当初はやるつもりはなかった気持ちでしたが、今回の解説を務めるにいたった理由は「周囲の人が聞きたいと言ってくれたことが、一番考えが変わった」と話します。

自身のこれまでの発言についての反響を振り返ると「なんか“本田節”ということを自覚して言ったようなことは一切なく、何一つ考えずに言ったことが“本田節”と言われ、もはや自分の中でも、なんの分析もできていないんですよ。だから何を期待すればいいか聞かれても、もうパルプンテのように、言葉が出てくることを、神のみぞ知るじゃないですけど(笑)」の言葉。

それでも解説で大事にしていることについては「僕が楽しむということ、純粋に日本代表のすごさや課題とか、本当に感じていることを伝えることが大事なのだろうなと思いますね。そういう見方をしていることに、分かりやすかったという声もいただいたりとかするので、僕にとって当たり前のことが、やはりワールドカップは普段サッカーを追ってない人も見たりするので、そういう視点が大事なのかなと感じます」と、自身の考えを説明しました。

「まぁなんて言うんですかね、『やっと戻ってきたな』っていうところ。気持ちの整理、準備あと日本代表のキャッチアップが全然できていないので、まずそこからやらないとなという感じですよね。僕にとっては本当ワールドカップはサッカーの頂点であり、誰もが目指す夢の舞台。そんなワールドカップですから、他の選手も人生をかけてこの大会に挑むでしょうし、何より国民がサッカーも普段見ない人たちが見るワールドカップというところなので、非常に楽しみです。結果次第ですけど、選手たちはそれに応えてしっかりと僕たちを盛り上げてほしい。僕たちも盛り上げますし、選手たちも盛り上げてほしいなと思います」

これからワールドカップ本番に向けて、日本代表選手や相手チームの情報収集を図るという本田選手。解説でワールドカップを盛り上げます。