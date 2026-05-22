採用倍率100倍ともいわれる外資系コンサルティングファームに入社するためには、どのような能力が求められるのか。外資系トップコンサル＆投資銀行7社の内定率が300％という伝説の就職選抜コミュニティ「YC塾」は、外資系コンサルの入社試験であるケース面接を突破するには4つの力が欠かせないという――。

※本稿は、YC塾『外資系コンサルの考える技術』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。

■採用倍率100倍の3大外資系コンサル

高い知名度とブランド力から近年、新卒・転職者に圧倒的な人気を誇る外資系コンサルティングファーム。その中でも、とくに人気が高く、入社が難しいことで知られているのがマッキンゼー、ボストンコンサルティンググループ、ベインです。

世界的に「3大戦略コンサル」と称されているこの3社は「MBB」と呼ばれ、新卒の採用倍率は100倍ともいわれています。

このMBBをはじめ、総合・ITコンサルティング会社や最近では一部の総合商社、メーカー、IT企業の入社試験で採用されている選考方法が「ケース面接」です。ケース面接というのは、面接官から出された課題に対して、30分や1時間などの限られた時間の中で最善の仮説を立てて、論理的に解決策を回答する面接形式です。

■コンサル特有の入社試験「ケース面接」とは

ケース面接では、たとえば以下のような、コンサルティングの現場で実際に取り組む課題が出されます。

・A社が売上を上げる方法は？

・お客を増やすための施策は？

・○○（商材など）の市場規模は？

こうした「ケース面接」は入社後に行なわれるシニアコンサルタントやクライアントとの議論を模したもので、自分で考えた解決策を提案したあとに面接官から根拠や論理の妥当性に関する質問を受け、解決策の妥当性を検証したり、よりよい解決策に磨き込んだりする過程の中で受験者を評価するものです。

このケース面接は、コンサルタントとして仕事をするうえで必要不可欠な「思考力」や、面接官との対話を通じた「胆力」を総合的に評価するための特殊なものです。

一般的な面接とはかなり異なるため、ケース面接対策などの事前準備なしで高評価を得るのは容易ではありません。

写真＝iStock.com／onuma Inthapong ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／onuma Inthapong

■外資系コンサル＆投資銀行の内定率300％

われわれYC塾は、就活生向けにこうした外資系トップ企業のケース面接対策をはじめとした就職支援を行なっている選抜コミュニティです。外資系戦略コンサルや投資銀行に在籍している当塾の卒業生たちが、単なる就活対策にとどまらず、実際のビジネスの現場で求められる本質的な思考力を教えています。

当塾の最大の特徴は“少数精鋭”です。毎年1200人近い応募がある中、各期のメンバー数はあえて6〜8人程度に限定し、圧倒的な少数精鋭コミュニティを形成しています。

YC塾では少数精鋭にこだわっているため、内定者数を重要視していません。むしろ、1人あたりの内定数を重視しており、「1人2部門以上の内定」を目指しています。1人ひとりが1社内定すれば十分だろうという考えもあるかもしれませんが、私たちは複数の内定を得て比較検討することで、就活生がよりよい就職先を選択できると考えているためです。

YC塾では、3大コンサルのMBBに加えて、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、J.P.モルガン、バンク・オブ・アメリカ（BofA）を合わせた7社を「コア7」と呼んでいます。私たちはこのコア7の内定獲得を最重要視しており、2026年卒では7人で計21部門、1人あたり3部門の内定を獲得しています。

■外資系コンサルで欠かせない“4つの力”

YC塾では、外資系コンサルをはじめとするケース面接で求められる能力として、次の4つの力をとくに重要視しています。それが「思考力」「数字力」「成長力」「胆力」の4つです。

まず、ケース面接における「思考力」は、「論理的思考力」と「問題解決力」の2つの能力を組み合わせた力です。

論理的思考力とは、複雑な問題を構造的に分解し、整理しながら結論を導く力。たとえば売上低下という課題なら「客数」「単価」「購買頻度」と要素に分け、問題の所在を明確にしていきます。

一方の問題解決力は、その分解をもとに原因を特定し、現実的な打ち手を考え、実行可能な解決へと導く力です。この2つは相互に補完し合い、揃って初めて「コンサル思考の核」として機能します。

さらに、実際のケース面接では、この思考力をどれだけ“使いこなせるか”という運用レベルも問われます。それが「思考スピード」と「思考体力」です。

思考スピードは、限られた時間内に論点を即座に整理し、仮説を立て、打ち手を導き出す瞬発力。思考体力は、面接官との議論が長引き、指摘が何度も飛んできても、思考の質を落とさず最後まで深く考え続ける持久力です。

論理の正しさだけでなく、「いかに速く、いかに長く考え抜けるか」という運用面までを含めて、思考力は総合的に評価されます。

■数字力と成長力、そして胆力が求められる

２つ目が「数字力」です。

ビジネスの議論は、最終的に数字で意思決定されます。市場規模、コスト構造、利益インパクトなどを定量的にとらえることで、抽象論は一気に具体的な議論へと引き戻されます。「多い／少ない」「かなり／あまり」といったあいまいな表現ではなく、適切な方法で数字に落とし込み、その数字を適切に解釈する習慣が、説得力のある提案を生み出します。

３つ目は「成長力」です。これは、面接官や同僚との対話を通じて自分の考えを磨き続ける力です。

コンサルタントや事業企画担当として接するのは、その道のプロや経営層が中心。彼らからの指摘に過度に固執して反論するのではなく、まず真摯に受け止め、改善すべき点に素直に目を向けて、自身の検討を深化させる柔軟性が欠かせません。ケース面接でも、指摘を「成長の起点」としてとらえ、思考をアップデートしていく姿勢が高く評価されます。

そして４つ目が「胆力」です。

胆力とは、厳しい指摘や予想外の質問を受けても、思考停止せず、平常心で対応する力です。自分の間違いや知らなかったことを指摘された場面でも、慌てて支離滅裂な回答をしたり、話を誤魔化したりせず、冷静に自分の考えを整理し、即座に論理的に回答する――。

ケース面接では、指摘が複数回におよんでも粘り強く改善案を検討し続ける胆力が問われます。コンサルティング会社で重視される「マチュリティー（成熟度）」の中核要素でもあり、前述の3つの力を支える基盤となる力です。

■あらゆるビジネスで使える「コンサル思考」

YC塾で教えているのは単なる「選考突破のためのテクニック」ではありません。問題を構造的にとらえ、数字で考え、原因を掘り下げ、選択肢を幅出しし、評価して意思決定する――。「ロジカル・シンキング」「問題解決」「戦略思考」といった、幅広いビジネススキルを横断した、考える技術＝コンサル思考を伝えることを重視しています。

YC塾『外資系コンサルの考える技術』（プレジデント社）

教えている内容のコアは、過去10年以上にわたって変化していません。どれだけケース面接の出題傾向が変わっても、実際のビジネスや事業をテーマにしたものであれば、土台となる「考える技術」は同じだからです。

事業企画や経営企画はもちろんのこと、営業職やマーケティング、管理部門においても、この水準で思考できる人材は、実際にはそう多くはいません。社会人になってから改めて、「構造的に考え、仮説を立て、論理的に説明できる」こと自体が、すでに大きな競争優位になっていると感じる場面は少なくないはずです。

当塾で教えている考え方やトレーニングは、すでに現場で成果を上げてきた再現性のある方法論でもあります。本質的な思考力を鍛えることで、実務に直結するかたちで思考の質が変わり、会議や企画のアウトプットが明確に変化したという声は、これまで数多く寄せられてきました。

こうしたコンサル思考は、ケース面接の対策としてだけでなく、あらゆるビジネスパーソンが生産性の高い検討・業務を行なう際に求められる本質的な思考力そのものなのです。

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YC塾主に戦略コンサルティングファームや外資系投資銀行に在籍する社会人と、それらを志望する学生から構成される少数精鋭の選抜コミュニティ。ロールモデルとなる先輩・卒業生との議論やネットワーキングを通じて、キャリアに関する相互刺激と成長を生み出している。毎年1200人近い応募の中から各期6〜8人を選抜。2026年卒では7人でコア7企業21部門の内定を獲得。本書は蓄積した知見をもとに、YC塾ケース研究会が執筆。

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（YC塾）