高市首相の政策推進を掲げる研究会が発足し、自民党の議員347人が参加しました。発起人は政権基盤の安定を強調する一方、その目的や今後の活動について党内からは様々な声が上がっています。

■参加議員「入らないリスク考えた」 消極的な理由も

発起人の一人は「高市さんは党内基盤がないというが、300人はいます」と話し、政権基盤が安定していると強調しました。

ただ、参加した議員からは「反高市首相と見られたくない」といった声や、今後の人事などを見据え「入るリスクより、入らないリスクを考えて入った」といった消極的な理由も聞かれました。

■発起人の一人「総裁選を無投票で」 裏の狙い明かす

研究会の目的について、発起人の代表である萩生田幹事長代行は「政府と党所属議員が一致協力して国民の期待に応えようという思い」だと述べました。

一方で、来年秋に自民党総裁選が控えていることから、ある発起人の一人は、その流れを作るという裏の狙いを明かしています。

ある発起人の一人

「高市さんは友達少ないから、総裁選を無投票で再選を決め、政策を進めることができるかはキー」



■「ただの議員総会と同じ」 参加者多数で意味合い薄れたとの声も

結果的に参加者が多く集まったことで、会の意味合いが薄れたという声も出ています。

ある議員は「ただの党の議員総会と同じ」「ここまで来たら空気のようなもの。それほど意味はない」と話しました。

また、消極的に入会した議員からは、自分が参加したことで逆に「会自体を無力化できた」という声まで聞かれました。

■石破前首相「自民党が大政翼賛会的になりつつある」

一方、この研究会に参加しなかった議員もいます。村上前総務相のほか、石破前首相、河野元外相などが参加していません。

石破前首相は、戦時中に政府への異論や反論を封じた政治組織「大政翼賛会」を念頭に、次のように話しました。

「自民党が大政翼賛会的になりつつある。 議員は一人一人がもっと自立的であるべきだ」

■閣僚経験者「多分2回目はないだろう」、高市総理側近は「総裁選への抑止力」

今後の活動については、見方が分かれています。

ある閣僚経験者は「多分2回目はないだろう。総理経験者もいて勉強もないだろう」と話し、別の議員からも「なんか微妙な会だった。もうやれないんじゃない」という声が出ています。

高市首相の側近議員

「この会に参加したということは、高市首相の政策に賛同しますということで 総裁選への抑止力になる」

「なので、この会は2回目、3回目とやっていくようなものではないと思う」

（5月21日放送『news zero』より）