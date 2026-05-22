イラン情勢への期待でドルに戻り売り ドル円も伸び悩む＝ＮＹ為替概況 イラン情勢への期待でドルに戻り売り ドル円も伸び悩む＝ＮＹ為替概況

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イラン情勢への期待でドルに戻り売り ドル円も伸び悩む＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、序盤はドルの買い戻しが優勢となり、ドル円は１５９円台で推移していたが、後半になってドルが戻り売りに押され、ドル円も１５８円台に伸び悩んでいる。



原油と米国債利回りが下げに転じ、原油相場は一時９６ドル台に下落。特段の具体的な材料は見当たらなかったが、イラン情勢を期待した動きが再び出ていた印象。米国とイランが戦闘再開の回避を模索する中、イランは米国から提示された最新の和平案について、両国の溝を一部埋める内容だとの認識を示していた。



また、英ＦＴ紙がルビオ米国務長官のインタビューを伝え「イランとの合意について前向きな兆候がある」と述べていた。米国が提示した最新の和平案をイランが検討する中、交渉仲介国パキスタンの代表団がイラン入りする見通しだという。



ただ、１６０円を視野に入れた展開は継続している。



ユーロドルは前半に１．１５ドル台に下落していたが、１．１６ドル台に戻す展開。一方、ユーロ円は１８４円台で上下動している。１００日線と２１日線の間での膠着した展開に変化はない。



２００日線から下放れる展開を続けているユーロドルだが、ＥＣＢが予想を下回る利上げに留まれば、ユーロは圧迫される可能性があるとの指摘が出ている。この日発表のユーロ圏のＰＭＩが弱い内容だったことで、ＥＣＢが予想通りの利上げを実施するかどうかに疑問が生じているという。短期金融市場では、ＥＣＢの年内２回の利上げを織り込んでいる。ただ、ＥＣＢが景気に配慮した場合、それが１回に留まるリスクがあると指摘。



また、米国とイランの和平合意がなければ、ユーロは今後数週間で１．１５ドルに達すると予想。合意があったとしても、ユーロ圏の成長鈍化により、ユーロは年内に１．２０ドルに達することはないと見込んでいるようだ。



ポンドドルは一時１．３３ドル台に値を落としていたが、１．３４ドル台の戻す展開。２００日線が１．３４ドル台前半に来ていたが、その水準を挟んでの一進一退が続いている。一方、ポンド円は２１３円台で上下動。２１日線と１００日線の間での推移が続いている。



本日は５月の英ＰＭＩが発表になっていたが、弱い内容となっていた。ストラテジストは、本日の英ＰＭＩがポンドへの逆風を浮き彫りにしていると指摘。イラン紛争と英政治が企業の信頼感を圧迫し、１３カ月ぶりの低水準に低下していた。



今回の英ＰＭＩには、明かに政治的不確実性のプレミアムも加わり、それはポンドのマイナス要因に追加され、エネルギーショック以上だと述べている。同ストラテジストはまた、英中銀が直面するスタグフレーションの束縛が急激に強まっている点も指摘している。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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