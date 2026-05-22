【全2回（前編/後編）の前編】

事実上の「高市支持グループ」の立ち上げを宣言するものだと受け止められた「国力研究会」の設立。高い支持率を背景に高市一強が続く中、自民党議員たちはこぞって入会を希望しているが、当初意図したものとはかけ離れつつあるという。何が起きているのか。

＊＊＊

【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

メシ会が苦手な女だ――。高市早苗首相（65）は常々、そう公言してきた。しかし、マスコミ各社が「会食が極端に少ない」と報じたこともあってか、4月7日の予算成立後、食事会の機会が目に見えて増えている。

4月10日には麻生太郎副総裁や鈴木俊一幹事長らと官邸で焼き魚ランチを食べ、21日には坂本哲志予算委員長らと公邸で夕食を取った。さらに24日には藤田文武・日本維新の会共同代表と官邸で昼食を共にした。加えて5月8日夜も、梶山弘志国対委員長ら国対メンバーを公邸に招き、夕食会を開いている。

麻生太郎副総裁

「8日の会合の主な目的は国対メンバーへの慰労です。高市首相からは冒頭、“予算を通していただき、ありがとうございました”とのねぎらいの言葉がありました」

とは出席者の一人。

「コンソメスープ、魚のグラタンなど洋食のメニューが供され、各々、ビールやワインなどを口にしました。全体的に和やかな雰囲気で、首相は“今日、参院にスカーフを身に着けて登院しようとしたら、規則で外さなきゃいけなかったのよ”などという逸話を披露して場を盛り上げていた。出席者にはお土産として、瀬戸内産のオリーブオイルを使ったハンドクリームが配られました」（同）

党との関係強化に乗り出した首相

政治部デスクが言う。

「高市首相は政権発足から半年が過ぎながらも依然、60％前後と高い支持率が頼り。党内基盤は脆弱（ぜいじゃく）です。本年度予算案は、石井準一参院幹事長が審議時間を確保すべきだと主張した結果、年度内の成立を断念せざるを得ず、首相が煮え湯を飲まされる場面も。後半国会では皇室典範改正案や衆院の定数削減案など重要法案の審議が予定されており、党側に改めて協力を求めた形です」

今さらながら党との関係強化に乗り出した首相の足元で、大きな動きがあったのは7日のこと。産経新聞が1面で「高市支持グループ発足へ」と大々的に報じたのである。

「名称は『国力研究会』。高市首相は2023年に『「日本のチカラ」研究会』という勉強会を立ち上げ、その成果をうたう形で翌年、自著『国力研究 日本列島を、強く豊かに。』を出版しています。会の名称はその書籍にちなんだものです。ちなみに別称は『JiB』。こちらは、首相が総裁選で掲げた『JAPAN IS BACK』に由来します」（同）

グループ結成の経緯

自民党の全所属議員に配布された案内文には〈本議員連盟は、有志による政策研究を通じて政府と連携しながら力強く支援し、新たなビジョンを推進する〉との設立趣旨が高らかにうたわれている。

多数の自民党議員にとって寝耳に水だった“高市支持グループ”の結成経緯について、ある参加議員が明かす。

「今年1月ごろから、『「日本のチカラ」研究会』の世話人も務めていた山田宏参院議員が会の設立に動いていたと聞いています」

山田氏は総裁選で高市選対の中軸を担った、首相の側近議員の一人としても知られる。その山田氏が高市首相本人や木原稔官房長官らと水面下で折衝を重ねてきたというのである。

「首相は勉強会をつくりたいと持ちかけた山田氏に“自分は勉強会には参加しないけど、資料は届けて”と要望したそうです。また木原氏も“安倍晋三元首相には創生『日本』のような保守系の議員連盟があった。高市首相にも同様の勉強会が必要だ”と理解を示したと聞いています」（同）

前出の政治部デスクが補足する。

「最終的に国力研究会が結成される流れを決定付けたのは、党内で事実上の派閥の立ち上げが相次いだからです。4月には武田良太元総務相が20人超の政策グループ『総合安全保障研究会』を設立。また同月、石井氏が参院で40人超の『自民党参議院クラブ』を結成しました。高市首相側にとってこうした動きに対抗するための足場を整えることが急務になったのです」

「“踏み絵”が皮肉にも機能せず」

注目を集めているのが、11名の発起人の顔ぶれだ。

「麻生氏や茂木敏充外相、萩生田光一幹事長代行ら党内の“主流派”に加えて、小林鷹之政調会長や、総裁選の決選投票で戦った小泉進次郎防衛相も名を連ねました。その一方で、林芳正総務相や旧二階派を引き継いだ武田氏は外されたのです」（前出のデスク）

この両名には共通点があるという。

「林氏、武田氏共にかねて麻生氏との折り合いが悪いことで知られます。国力研究会を事実上、差配しているのは麻生氏です。山田氏はかつて安倍派に身を置いていましたが、今年から麻生派に属している。山田氏は国力研究会の設立について逐一、麻生氏に報告・相談していたそうです。発起人の選別には当然、麻生氏の意向が働いたとみられます」（同）

国力研究会の設立を通じて小泉氏や小林氏を取り込みながら“主流派”を形成。同時に、自身の政敵である林氏や武田氏を非主流派に追いやる――。そんな、麻生氏のもくろみも透けて見えるのである。

「山田氏らの主眼が党内の保守系議員を中心とした“高市支持グループ”の結成にあったことは間違いありません。ところが、麻生氏が山田氏に対して“広く参加者は募るべきだろう”と条件を出した結果、思わぬ展開に。林氏のほか、武田氏も自身が率いるグループごとの参加を決めてしまったのです。高市支持か否かを判別するはずの“踏み絵”が皮肉にも機能しなかったわけです」（同）

後編では、石破前首相に取材し、「国力研究会」についての本音を聞いている。

「週刊新潮」2026年5月21日号 掲載