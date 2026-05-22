・「おうちバーベキューやる？」の結果は…

・1位 やらない 70%

・2位 わからない 11%

・3位 やる 10%

・4位 多分やる 7%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「おうちバーベキューやる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「おうちバーベキューやる？」