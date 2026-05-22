蒼井優が主演を務める7月期のTBS金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』に中島歩が出演することが決定した。

参考：蒼井優、18年ぶりの民放連ドラ主演 生方美久脚本作『Tシャツが乾くまで』TBS7月期で放送

本作は、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描くオリジナルストーリー。ある夏の日、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、事故をきっかけに突如として崩れ去っていく。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった--。「2組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語」が描かれる。

主演を務めるのは、18年ぶりの地上波連続ドラマ主演で、TBSドラマでの主演は本作が初となる蒼井。TBS初執筆となる『silent』（フジテレビ系）などの生方美久が完全オリジナルストーリーとなる脚本を手がけ、映画『花束みたいな恋をした』などの土井裕泰が演出を担当する。

中島が演じるのは、製菓メーカー勤務の樹生・37歳。素朴で優しく生真面目な性格だが、若干空気を読めないところがあり、ちょっとした発言で場を乱すこともしばしば。だが本人に悪気はなく、その不器用さがどこか憎めないタイプでもある。しかし実は、ある秘密を抱えているという。蒼井演じる主人公・咲子との関係性は、初回放送まで明かされない。

中島は、2025年にNHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインの最初の夫を演じ注目を集め、『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）では一転、主人公の婚約者としてひとクセあるキャラクターを表現した。また、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』ではヒロインと恋に落ちる不動産会社社長役、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では浅井長政役と、話題作で印象的な役どころを続けて演じている。TBS連続ドラマへの出演は、昭和の教員役で出演した『不適切にもほどがある！』以来となる。

中島は本作について「生方さんの『思考実験』のような脚本で、より多様でより自由な前代未聞の人間関係が描かれています。安易な共感や感動を寄せつけない野心的で挑戦的な作品になると思います」とコメントを寄せた。

中島歩（樹生役）コメントオファーをいただいた時は、うれしさはもちろん、びっくりしました。僕にとっては、これまでで最も大きな仕事になると思います。昔から憧れていた蒼井優さんとの共演、そして尊敬している生方さんが描くオリジナル脚本、このような大きな舞台に立たせていただけて本当に光栄です。本作は生方さんの「思考実験」のような脚本で、より多様でより自由な前代未聞の人間関係が描かれています。安易な共感や感動を寄せつけない野心的で挑戦的な作品になると思います。そんな登場人物を一人の生きた人間にしていくことは俳優として容易ではありませんが、共演の皆様や演出陣とじっくり話し合いながら作っていこうと思います。まあ小難しいこと言いましたが、とにかく驚くような展開で一度観たらやめられない、そしてやんややんや言いたくなる作品になると思いますのでお楽しみに。ぜひぜひご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）