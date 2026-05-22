シンガポールの街を走る地下鉄「MRTサークルライン（環状線）」が、2026年7月12日にいよいよ全線開通を迎え、待望の完全ループ（環状化）が実現します。これに先立ち、7月4日（土）には新設される3つの新駅で無料乗車イベント（パブリックプレビュー）が開催されます。

今回の「サークルライン・ステージ6（CCL6）」の完成により、全長39キロメートル、全33駅がひとつの輪で繋がります。これまで乗り換えが必要だった主要観光地間の移動が劇的にスムーズになり、旅行者の「タイパ（時間対効果）」が大幅に向上。マリーナ・ベイエリアからセントーサ島の玄関口であるハーバーフロント駅まで、乗り換えなしの1本で結ばれる、近未来のシンガポール旅の魅力をご紹介します。

ついに完全サークルへ！利便性が激変するシンガポールMRTの全貌

シンガポールを訪れる観光客にとって、最も身近な移動手段である地下鉄 MRT（Mass Rapid Transit）。その中でも黄色（オレンジ色）のラインカラーで親しまれている「サークルライン」の最終ピースが、2026年7月についにはまります。

現在のサークルライン、図の下部分が今回つながります（画像：MRT）

新たに誕生するのは、ケッペル、カントンメント、プリンス・エドワード・ロードの3駅です。これらが開業することで、これまで終着駅となっていたマリーナ・ベイ駅とハーバーフロント駅がレールで結ばれ、山手線や大阪環状線のような美しい円を描くネットワークが完成します。全線開通後は12の乗り換え駅を擁し、既存のすべてのMRT路線に接続できるようになるため、シンガポール全体の鉄道網の利便性と安定性が一気に強化されます。

シンガポール地下鉄 MRT イメージ（写真：PIXTA）

特に西部のパシール・パンジャンなどから、中心部のビジネス街やマリーナ・ベイへの移動時間が大幅に短縮。例えば、これまで複数回の乗り換えが必要だったルートが直通運転となり、移動時間が約10分も削減されるなど、大きな恩恵を受けることになります。

歴史の記憶と港のエネルギー！個性が光る3つの新駅

新設される3つの新駅は、それぞれシンガポールの歴史や周辺の景観を色濃く反映した美しい建築デザインが特徴です。

サークルラインがついに環状につながります

・ケッペル駅（CC30）： 将来の大規模開発エリア「グレーター・サザン・ウォーターフロント」に位置する深さ20メートルの駅。活気ある港のエネルギーからインスピレーションを得ており、シンガポール名物のケーブルカーをイメージした青、黄、赤のカラフルな換気シャフトがトレードマークです。

・カントンメント駅（CC31）： 歴史的な旧タニョン・パガー鉄道駅（国鉄駅）の真下に建設された、深さ28メートルのユニークな駅です。近代的な新駅と、シンガポールの国家記念物である旧駅舎のオリジナルデザインが見事に融合し、過去と現在が交差するアート空間のような佇まいを楽しめます。

新駅となるカントンメント駅のホーム

・プリンス・エドワード・ロード駅（CC32）： ビジネス街のシェントン・ウェイエリアに近く、深さは30メートル。シンガポールの古い港町や船乗りコミュニティの歴史に敬意を表した、海洋の歴史を感じさせるモダンなデザインが施されています。

新駅、プリンス・エドワード・ロード駅のコンコース

いずれの駅も、スマート照明やハイブリッド冷却システムといった環境に優しい省エネ技術が導入されているほか、バリアフリー対応も万全です。

観光の常識が変わる！マリーナからセントーサへの黄金ルート

今回の全線開通による最大の影響は、観光客の「1日の移動効率（タイパ）」が飛躍的にアップする点にあります。

これまで、最新スポットが集まる「マリーナ・ベイ・サンズ」（最寄り：ベイフロント駅・Bayfront）周辺から、ユニバーサル・スタジオ・シンガポールなどがあるリゾート島「セントーサ島」（最寄り：ハーバーフロント駅・HarbourFront）へ向かうには、一度地下鉄を乗り換えて遠回りをするのが一般的でした。しかし、サークルラインがループ化することで、これらが1本の直通列車で結ばれます。

シンガポール・セントーサ島の風景

・欲張りな観光プランが可能に： 「午前中はマリーナ周辺を散策し、午後から直通列車でサッとセントーサ島のビーチへ移動する」といった移動では、時間を無駄にしない効率的な旅程が組めるようになります。

・プレビュー日（2026年7月4日）は無料で超狙い目： 営業運転に先駆けて開催される7月4日のパブリックプレビューでは、午前9時半から午後9時まで、新駅区間の乗車がなんと無料になります。この日にシンガポールに滞在している旅行者は、誰よりも早く最新の駅施設を体験できるチャンスです。

ついにひとつの輪となり、完成形を迎えるシンガポールのサークルライン。

シンガポールの旅が「もっと近く、もっと快適」になるこの路線の開通は、リピーターにとっても新鮮な驚きとなるはずです。2026年夏の旅行を計画している方は、ぜひ新しくなった地下鉄網を活用して、さらに快適なシンガポールの旅を楽しんでみてください。

（画像：シンガポール LTA、© 2026 Government of Singap,、PIXTA）

鉄道チャンネル編集部 （旅とおでかけ！鉄道チャンネル）