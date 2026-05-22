「知床旅情」など多くのヒット曲を誇る加藤登紀子。彼女によれば、60年の歌手生活において、強く惹かれ電撃的な出会いと交流をもった女性トップシンガーが2人いるのだという。自らの人生に大きなギフトを与えてくれた“魔女”2人とのエピソードを語る。※本稿は、歌手の加藤登紀子『「まさか」の学校』（時事通信社）の一部を抜粋・編集したものです。

テレビで見て2秒で

中島みゆきに釘付けになった

「魔女2人」との出会いを語ってみたい。

私の歌手人生に大きなギフト（贈り物）を運んでくれた2人。

中島みゆきさんと中森明菜さん。

どちらも私が一方的に魅せられて、その星の軌道に飛び込んだ、そんな電撃的な出会い。

共通しているとすれば、それはちょっと機嫌の悪そうな感じ？（笑）

一切人に笑顔のサービスはしないよ、というような度胸が見える。

どちらかと言えば、笑顔サービスが得意な私は、そこに何よりのコンプレックスを感じてしまう。

なんとなく「知らん顔」してるようなクールさがあるのに、猛烈に挑みかかってくる存在感が素晴らしい。

たぶん素顔のご本人はそんなつもりはなく、十分ヘラヘラしたり、やさしかったり、おしゃべりだったりするかもしれない。でも絶対油断できないよね、この2人（笑）。

だから私は「魔女」と呼ぶ。

中島みゆきさんとの出会いのきっかけは1975年10月。

ヤマハのポピュラーソングコンテスト（ポプコン）でグランプリを獲得した第一報をテレビのニュースワイドで見たのだ。

「時代」という曲をうたって登場し、画面いっぱいにアップされた顔を見た時、私は2秒で釘付けになった。

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