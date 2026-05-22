プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第9節 アンデルレヒトとシントトロイデンの試合が、5月22日03:30にロット・パークにて行われた。

アンデルレヒトはトリスタン・ドグレフ（MF）、ダニーロ・シカン（FW）、セザー・ウエルタ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンはshinkawa shion（MF）、山本 理仁（MF）、イリアス・セバウィ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）、松澤 海斗（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）はベンチからのスタートとなった。

14分、アンデルレヒトが選手交代を行う。イライ・カマラ（DF）に代わりキリアン・サーデラ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

20分に試合が動く。アンデルレヒトのトリスタン・ドグレフ（MF）のアシストからダニーロ・シカン（FW）がゴールを決めてアンデルレヒトが先制。

さらに45+2分アンデルレヒトが追加点。ダニーロ・シカン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とアンデルレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、シントトロイデンが選手交代を行う。アルブノール・ムヤ（FW）から松澤 海斗（MF）に交代した。

58分、シントトロイデンが選手交代を行う。shinkawa shion（MF）からDiouf Oumar（FW）に交代した。

64分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。ダニーロ・シカン（FW）、セザー・ウエルタ（FW）に代わりトルガン・アザール（MF）、エンリック・ヤンサナ（MF）がピッチに入る。

72分、シントトロイデンは同時に2人を交代。ライアン・マーレン（MF）、イリアス・セバウィ（MF）に代わりウォルク・ヤンセンス（FW）、後藤 啓介（FW）がピッチに入る。

77分、シントトロイデンの松澤 海斗（MF）のアシストからアブドゥライェ・シッサコ（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

83分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。ナタン・デカト（MF）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）に代わりルートビッヒ・アウグスティンソン（DF）、アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）がピッチに入る。

87分、シントトロイデンが選手交代を行う。ロベルトヤン・バンウェセマール（DF）からシメン・ユクレラー（DF）に交代した。

後半終了間際の90+2分アンデルレヒトに貴重な追加点が入る。アリ・マーマール（DF）のアシストからアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アンデルレヒトが3-1で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属するshinkawa shion（MF）は先発し58分までプレーした。山本 理仁（MF）はフル出場した。後藤 啓介（FW）は72分から交代で出場した。松澤 海斗（MF）は46分から交代で出場した。谷口 彰悟（DF）は出場しなかった。小久保 玲央ブライアン（GK）は出場しなかった。

2026-05-22 05:40:32 更新