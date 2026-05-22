サッカー選手の旦那も惚れるのも納得…韓国美人アナ、スタイル強調コーデに視線くぎ付け

現役プロサッカー選手と結婚した韓国の女性アナウンサー、クァク・ミンソンの美貌がファンを魅了している。

【写真】旦那が羨ましい…クァク・ミンソンの大胆水着ショット

クァク・ミンソンは最近、自身のインスタグラムを更新。「Daily Lifeなんでも集め♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開されたのはプライベートに撮影したとみられる写真の数々で、知的な雰囲気の漂うメガネにリブニット、シャツ、ミニスカートを合わせたコーディネートを披露。体のラインが強調されたタイト目な作りで、引き締まった美スタイルをあらわにしている。

別の写真では、ソウルワールドカップ競技場の観客席でドリンクを手にしながらアヒル口でピースサイン。ほかにも、ホテルと思われる室内で鏡越しの自撮りも披露し、整ったビジュアルでファンを虜にしていた。

投稿には、「本当に美しい」「お顔が小さすぎる」「メガネ姿でも輝く美貌」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝クァク・ミンソンInstagram）

クァク・ミンソンは1992年3月4日生まれの34歳。大学を経て2016年にMTNのアナウンサーとしてデビューし、ゲーム専門チャンネルなどを経て現在はSTARITエンターテインメント所属で芸能活動を行っている。近年は韓国プロサッカーKリーグを中継する「Coupang Play」のリポーターなども務めており、自身のSNSでサッカーチームのユニホームを着用した写真を多く投稿することから“サッカー女神”の愛称も持つ。

そんなクァク・ミンソンは、2023年12月に7歳年下のプロサッカー選手ソン・ミンギュとの熱愛説が報じられ、昨年12月に結婚式を挙げた。昨年5月には、ソン・ミンギュが公式戦で得点した直後、カメラに向かって片膝をつき指輪を捧げるような“公開プロポーズ”のゴールパフォーマンスを披露して注目を集めた。