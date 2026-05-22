「他の選手を呼べっていうやつは…」なぜ吉田麻也？ 守田英正でも佐野航大でもなく“37歳DF復帰の意図”【W杯日本代表】
まさかのタイミングで驚きのニュースが舞い込んできた。
2026年５月21日、日本サッカー協会がアイスランド戦（同31日）までの鎌田大地（クリスタル・パレス）の不参加と、吉田麻也（LAギャラクシー）の追加招集を発表した。
鎌田大地は６月２日に日本国内でチームに合流し、渡墨予定。一方、吉田は５月25日から31日のアイスランド戦まで帯同予定だ。
なぜ若手ではなく吉田を招集したのか。ピッチ上の戦力面だけでは説明しきれない今回の選考。その意図として見えてくるのが、“チームの一体感”と“情報収集”だ。
今回のサプライズ招集を受け、ネット上では以下のような見解が示されている。
「限定招集を快く受け入れられる立場の選手の方がいいのかも」
「吉田麻也みたいに役割を理解して限定招集でも受け入れられるベテランがいると、チーム全体のバランスも見る側の安心感も一気に安定する」
「逆にここで守田選手や佐野航大選手を呼んだところで、W杯に呼ばれなかったのに１試合だけ呼ばれるってほんまに腹立つと思うしね」
「他の選手を呼べっていうやつは選手本人の気持ち考えてないやろ。W杯出れないのにこの試合だけ選ばれるんだよ？ この枠の適任者は吉田だよ」
「アメリカ在住だし、W杯に選ばれたメンバーやスタッフに色々と伝えられることはあるでしょ。これは良手だよ」
ここから必要なのは“競争”ではなく“一体感”。22年12月以来約３年ぶりの代表復帰となった吉田の経験は大きなメリットをもたらしそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
2026年５月21日、日本サッカー協会がアイスランド戦（同31日）までの鎌田大地（クリスタル・パレス）の不参加と、吉田麻也（LAギャラクシー）の追加招集を発表した。
鎌田大地は６月２日に日本国内でチームに合流し、渡墨予定。一方、吉田は５月25日から31日のアイスランド戦まで帯同予定だ。
なぜ若手ではなく吉田を招集したのか。ピッチ上の戦力面だけでは説明しきれない今回の選考。その意図として見えてくるのが、“チームの一体感”と“情報収集”だ。
今回のサプライズ招集を受け、ネット上では以下のような見解が示されている。
「吉田麻也みたいに役割を理解して限定招集でも受け入れられるベテランがいると、チーム全体のバランスも見る側の安心感も一気に安定する」
「逆にここで守田選手や佐野航大選手を呼んだところで、W杯に呼ばれなかったのに１試合だけ呼ばれるってほんまに腹立つと思うしね」
「他の選手を呼べっていうやつは選手本人の気持ち考えてないやろ。W杯出れないのにこの試合だけ選ばれるんだよ？ この枠の適任者は吉田だよ」
「アメリカ在住だし、W杯に選ばれたメンバーやスタッフに色々と伝えられることはあるでしょ。これは良手だよ」
ここから必要なのは“競争”ではなく“一体感”。22年12月以来約３年ぶりの代表復帰となった吉田の経験は大きなメリットをもたらしそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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