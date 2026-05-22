東京ではいつもどこかで再開発をしている。目新しい施設で一時は人気が急騰しても、すぐ他の街にその座を奪われがちだ。今回、取り上げるのは「お台場」。フジテレビ社屋や『踊る大捜査線』シリーズで全国的な知名度を得たのも今は昔。実際に歩いて、栄枯盛衰を分析した。【前中後編の前編】（ライター 前林広樹）

お台場は廃れてしまったのか

人気が陰る真の要因とは

テーマパークやショッピングモールが立ち並ぶお台場。アーバンリゾートとして一世を風靡したが、近年はその人気に陰りが見える。日帰り温泉の大江戸温泉物語が2021年、商業施設パレットタウンは22年に閉館。同ヴィーナス・フォートの跡地には、有名マーケターの森岡毅氏が率いる刀が運営するエンタメ施設イマーシブ・フォート東京ができたが、わずか2年で閉館した。

閉館続きの影響だろうか、近年は「お台場がゴーストタウン化している」といったネット上の投稿も目立つが……実際はどうなのか？実態を確かめようと、現地に出向いた。

まず、イマーシブ・フォート跡地に向かった。最寄り駅である、ゆりかもめ・青海駅からりんかい線・東京テレポート駅へ向かうペデストリアンデッキの機能も兼ねているため、まだ敷地には入れる状態だった（3月）。

人影はなく、イマーシブ・フォートの演目の案内が張られたまま。建物自体は、ヴィーナス・フォート時代のままで「ヨーロッパの街並みを再現したんだっけ、オシャレだったよな……」などと記憶がよみがえってきた。当時は多くの人で賑わっていただけに、哀愁ただよう現在に虚しさを感じた。

続いて東京テレポート駅から歩いて、商業施設のダイバーシティ東京やデックス東京ビーチなどを巡った。同施設内には「うんこミュージアム」や「台場1丁目商店街」など珍しいエリアや、多くのアパレル店や飲食店があり、若者や家族連れで賑わっていた。

お台場を歩いて分かった

違和感の正体

ただ、ここで最初の違和感を覚えた。各施設を歩いて移動するのに高架橋を渡り、かなり長い階段を昇り降りしなければならず、「めんどいな……」と正直、思ってしまったのだ。

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