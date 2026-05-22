EL王者となったイングランド古豪が“W杯衝撃落選”の日本人MF争奪戦で優位と英報道！指揮官は日本代表戦士を“冷遇”した過去も…「才能ある選手なのは確か」
ワールドカップの日本代表メンバーから衝撃の選外となった守田英正は今季でスポルティングを退団することを発表した。夏の去就が注目されるなか、新天地候補のひとつと言われるのがプレミアリーグだ。
田中碧が所属するリーズの関心は以前から知られている。一方で、古豪アストン・ビラも狙っているとの報道も浮上していた。『Football Insider』は５月20日、リーズとの競争でアストン・ビラがリードと報じている。
同メディアは「モリタはアストン・ビラ加入に関心を寄せているようだ」と伝えた。
「彼を獲得するのに、アストン・ビラは厳しい競争に直面する。リーズが強い関心を寄せているのだ。ただ、ウナイ・エメリのチームは夏に向けて優位に立っているとみられる」
「リーズが完全にレースから撤退することはないだろう。代表でのつながりから、アオ・タナカが鍵となるかもしれない。タナカとモリタはいずれも日本代表のスター選手だ。前者の直近の好調から、これからリーズへの夢の移籍を“宣伝”するかもしれない」
しかし、Football Insiderは「もちろん、プレミアリーグでの立場や欧州大会への出場など、サッカー面ではアストン・ビラがリーズ以上を提供できる」としつつ、「選手が検討するのはそれだけではない」と指摘。競争の激しさが守田獲得へのハードルになるかもしれないと報じている。
「ブバカール・カマラがケガから戻れば、中盤にはユーリ・ティーレマンス、アマドゥ・オナナ、ラマーレ・ボガルデといる。イングランドでプレーした経験がない選手にとっては、激しいポジション争いだ。もしもアストン・ビラがモリタを獲得するなら、エメリは現スカッドに空きをつくる必要があるだろう」
「モリタが才能ある選手なのは確かだ。プレミアリーグのライバルとの争奪戦に敗れたら、残念だろう。だが、アストン・ビラは空きをつくるのに、ひとり放出しなければならないかもしれない」
同日、ヨーロッパリーグ（EL）で優勝を飾ったアストン・ビラ。ビジャレアル時代に久保建英を冷遇したことで知られる名将が率いるチームに、守田が加わる可能性はあるのか。今後の進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
田中碧が所属するリーズの関心は以前から知られている。一方で、古豪アストン・ビラも狙っているとの報道も浮上していた。『Football Insider』は５月20日、リーズとの競争でアストン・ビラがリードと報じている。
「彼を獲得するのに、アストン・ビラは厳しい競争に直面する。リーズが強い関心を寄せているのだ。ただ、ウナイ・エメリのチームは夏に向けて優位に立っているとみられる」
「リーズが完全にレースから撤退することはないだろう。代表でのつながりから、アオ・タナカが鍵となるかもしれない。タナカとモリタはいずれも日本代表のスター選手だ。前者の直近の好調から、これからリーズへの夢の移籍を“宣伝”するかもしれない」
しかし、Football Insiderは「もちろん、プレミアリーグでの立場や欧州大会への出場など、サッカー面ではアストン・ビラがリーズ以上を提供できる」としつつ、「選手が検討するのはそれだけではない」と指摘。競争の激しさが守田獲得へのハードルになるかもしれないと報じている。
「ブバカール・カマラがケガから戻れば、中盤にはユーリ・ティーレマンス、アマドゥ・オナナ、ラマーレ・ボガルデといる。イングランドでプレーした経験がない選手にとっては、激しいポジション争いだ。もしもアストン・ビラがモリタを獲得するなら、エメリは現スカッドに空きをつくる必要があるだろう」
「モリタが才能ある選手なのは確かだ。プレミアリーグのライバルとの争奪戦に敗れたら、残念だろう。だが、アストン・ビラは空きをつくるのに、ひとり放出しなければならないかもしれない」
同日、ヨーロッパリーグ（EL）で優勝を飾ったアストン・ビラ。ビジャレアル時代に久保建英を冷遇したことで知られる名将が率いるチームに、守田が加わる可能性はあるのか。今後の進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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