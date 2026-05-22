日本テレビ『news zero』で、3年目のシーズンに突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する『巨人軍監督日記』が21日に放送されました。阿部監督は、13日の広島戦で通算300号の節目となる一発でサヨナラ勝ちを決めた坂本勇人選手について語りました。

5月13日、福井で行われた広島戦。1点を追う最終12回、坂本選手が通算300号のメモリアル弾となる逆転サヨナラ3ランホームランで4時間43分の激闘に決着。阿部監督は本人に「おめでとう。300号か！」の言葉。「やっぱり持ってるというか、“さすが、役者だな”と思いましたね」と話しました。

打率は1割台低迷していた中、高橋さんは今シーズンの坂本選手の不調をどうとらえているかを聞きます。

阿部監督は「シーズン序盤はもうずっと苦しんでやってました。最近代打で行くことが多いんですけど、いい結果もあるし、悪い結果の時に結構ちゃんと振れてるなというのは見られてましたよね。三振でも“ペローン”ってならないみたいなね。“パン！パン！”って戻ってくるんですけど、彼はいい時空振りすると。それが結構出ているから。もちろんいい当たりも増えてきたんで。もうちょっと上がってくるかなとは思ってたんですけどね」の言葉。今後に期待が持てる内容になっていると話します。

阿部監督も現役時代は坂本選手と一緒にプレー。監督としてどう坂本選手の気持ちを察していたか問われ、「やっぱりプロですからね。数字自分で気にするでしょうしね。まあそこは…自分でなんか吹っ切るしかないですよね。数字は別としても、その出たところでもう、全開に集中するっていうことを考えていた方が僕はいいと思いますけどね」と思いを込めました。

また、生え抜きの巨人の選手で300号本塁打は、高橋さん、阿部監督が達成されて以来の記録。高橋さんは「間いないんだね」と驚き、 阿部監督も「いないですね。生え抜きで限定したらいないんでしょうね」と後輩の活躍に目を細めました。