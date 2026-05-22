GRe4N BOYZ『ZIP!』新テーマソング「ペリドット」のMV公開！主演は俳優の瀧七海

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GRe4N BOYZの新曲「ペリドット」のMVが5月22日5時50分に公開された。

■『ZIP!』放送開始時間の朝5時50分に主人公が目を覚ますところから物語はスタート

5月22日に0時にデジタルリリースされた「ペリドット」は、水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』の新テーマソング。

MVは、“不思議な朝の大冒険”をコンセプトに制作され、『ZIP!』の放送開始時間である朝5時50分に主人公が目を覚ますところから物語はスタート。

そして朝食を囲む家族の温かな時間、通勤・通学へ向かう人々、街を行き交う様々な朝の風景が、軽快なダンスとともに描かれていく。

主人公が自転車で街を駆け抜けるシーンでは、朝ランをする人々が日常の何気ない移動風景を応援するように踊る。人々がリズミカルに交差しながら、“朝”という時間帯ならではのエネルギーを表現している。

しかし物語は次第に非現実へと変化。主人公は、雨・風・雷など様々な天候が入り乱れる異空間へ迷い込み、不思議な世界を旅していく。再び現実の街へ戻ると、それまで登場してきた人々が広場に集結。時間が止まったかのように静止していた人々が少しずつ動き出し、ラストには大団円のダンスシーンへと繋がっていく。

どこにでもある“朝の景色”を、ダンスやユニークなギミックによって幻想的な冒険として描いた本作。細部まで散りばめられたダンサーたちの動きや遊び心ある演出にも注目だ。

主演は、『アミューズ全県全員面接オーディション 2017 ～九州・沖縄編～』で準グランプリを獲得し、2021年にWOWOW連続ドラマ『前科者』でデビューした瀧七海、監督は、数々のヒットアーティストのMVを手掛けるビデオディレクターの召田湧真（MESS）が務めた。

また、本作の誰もが真似したくなるキャッチーでかわいらしい振り付けは、福島県出身のダンサー・えりなっちが手掛けた。

「ペリドット」は、誰もが口にする挨拶「おはよう」から幕を開ける、斬新かつ親近感あふれる構成のポップソング。

宝石のペリドットが持つ「希望」「幸福」という石言葉のとおり、仕事や学業に励むすべての人々の背中を優しく、かつ力強く押し出す。

配信開始にあわせてApple Musicシェアキャンペーン、MVシェアキャンペーンもスタート。抽選で6月から開催される『GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” ～溢れる想いが止まらない～」』の希望公演に招待される。応募期間は5月31日まで。

■リリース情報

2026.05.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ペリドット」

■【画像】GRe4N BOYZのアーティストビジュアル

■関連リンク

キャンペーン詳細はこちら

https://form.universal-music.co.jp/sns_gre4nboyz_peridot/page/index.html

『ZIP!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/zip/

GRe4N BOYZ OFFICIAL SITE

https://gre4n-boyz.com/