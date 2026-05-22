「ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

青葉賞を快勝したゴーイントゥスカイが石川（レースは武豊）を背に美浦Ｗで３頭併せを行った。３番手からスタートして、道中はしっかり折り合い、楽な手応えで直線に向かう。そこから加速して、先行したオペラプラージュ（５歳３勝クラス）に半馬身、ライヒスアドラー（３歳オープン）と併入し、馬なりで６Ｆ８３秒３−３７秒３−１１秒１を記録した。

動きを見守った上原佑師は「青葉賞を使って状態は上がっています。馬なりであの時計だし、明らかにレベルアップしています。青葉賞前の追い切りにも乗った（石川）裕紀人も、その時より良くなっていると言っていました」と順調な仕上がりぶりを伝える。調整過程に狂いはない。

青葉賞は強い競馬だった。中団よりやや後ろの位置からレースを進め、馬群の外を回って追い上げ、直線で鮮やかに抜け出した。トレーナーは「ゴーイントゥスカイは体が立派で、まだ不器用なところはあるけど、そこを豊さんがうまく導いてくれて勝てました」と鞍上に敬意を表しつつ、成長ぶりに目を細めた。

これまで青葉賞の勝ち馬はダービーを勝っていない。のちにＧ１馬となった０２年シンボリクリスエス、０３年ゼンノロブロイ、１２年フェノーメノも本番では２着に敗れた。ただ、鞍上はダービー最多のＶ６を誇る。レジェンドとのコンビなら、ジンクスを打ち破ることもできるはずだ。