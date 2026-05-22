「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

樫の女王決定戦の出走馬１８頭と枠順が確定。アンジュドジョワとロングトールサリーの２頭出しで臨むのは、開業３年目に突入した福永祐一調教師（４９）＝栗東。なかでもセンスあふれる走りで新馬−君子蘭賞と無傷連勝中のアンジュドジョワが要注目の存在だ。スケール感満載の芦毛馬で厩舎初のＧ１制覇、そして無敗の樫女王の座を目指す。また、２０日に指揮官である萩原師を亡くしたドリームコアは、６枠１２番から弔い星を狙う。

デビューから３カ月半。すさまじい勢いでクラシックの舞台に駒を進めてきたアンジュドジョワのデビュー戦は、ゲート試験合格から２週間後のことだった。スッと好位につけると、勝負どころでは手応え通りに抜群の反応を示して快勝。センスあふれる初陣Ｖに、田中助手は「入厩当初からフットワークや脚さばきにスピードを感じていましたね」と目を細めた。

同助手はかつて、西の名門・藤原厩舎でＧ１・３勝馬ストレイトガールの担当を務めた腕利き。「定年まで８年くらい。自分は縁の下で支えるポジションだと思っているし、厩舎の土台を作りたい」。馬の個性や状況に合わせて乗り役を工夫している福永厩舎でも、これまでの経験やノウハウを生かし、全馬が能力を余すことなく発揮できるように一翼を担っている。

前走の君子蘭賞は、あふれんばかりのヤル気を抑えつつの追走になったが、直線で解き放つと待ってましたとばかりに末脚を全開。一瞬でライバルを突き放す余裕の完勝劇だった。「本当に良くなってくるのは秋なのかな」と慎重な口ぶりだが、中間の調整は順調そのもの。「前走より体を増やして戻ってきた。行きたがる面が出ないように意識してメニューを組んできた」と大一番へ向け万全の姿勢だ。

一気の相手強化に加え、初めての関東遠征など未知の要素は多いが「初戦の輸送でも全然動じずに、着いてすぐ頭を突っ込んでカイバを食べていたくらい」と同助手は笑う。ここを見据えてフォームの改善にも取り組み、東京２４００メートルをこなせる下地はできているようだ。

「上のクラスの馬と走るのは初めてだけど、負けていないのは事実。しっかり体調を整えて向かいたい」と言葉には熱がこもる。福永厩舎初のＧ１制覇、そして無敗で樫の女王へ−。頂点まで一気に上り詰める準備はできている。