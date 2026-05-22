「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

東京コース３戦３勝のドリームコアは６枠１２番に決定。南田助手は「枠は奇数、偶数を含めて特に気にしていませんでしたし、決まった所でジョッキーが判断してくれると思います」と名手の手腕に全てを託す。

萩原師の死去に伴い、２１日に管理馬４４頭を預かったのは、かつて故人に師事していた大竹師。技術調教師時代には０９年ダービー馬のロジユニヴァースにも携わっていた。「人づてに（病状を）聞いていたんですけどね。ほとんどの調教師が定年までやっているんですから…」。調教助手として仕えたのは９８年から。「１０年近く萩原厩舎にいて今回管理馬を預かる形に。ロジユニヴァースは僕が調教師試験に合格した後、トレセンに入ってきた。ダービーを勝つほどの飛び抜けたパワーは乗っていて違いましたね」と振り返る。

萩原師は鈴木康弘元調教師の下で学び厩舎を開業した。「（萩原）先生自身、調教師になって鈴木先生からいい部分を継承して、新しいものを取り入れていった。自分で何でもやっていくようにと調教師になってから（萩原師に）言われました。『（先生は）この状態で満足しないのか』とか思ったこともあった。今の僕のスタイルの土台は先生に教わったことですね」。恩師の思いを引き継ぎ樫の王冠に挑む。