◇ACCトーナメント スタンフォード大2─11マイアミ大（2026年5月21日 シャーロット）

昨秋ドラフトでソフトバンクから1位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（21）が所属するスタンフォード大は20日（日本時間21日）、アトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）トーナメント2回戦でマイアミ大に敗れた。佐々木の2年目のシーズンが終了し、ソフトバンクとの入団交渉が解禁となった。今年から指名対象になる大リーグのドラフトを7月に控えており、去就に注目が集まる。

8回、最後の打席で空振り三振を喫したが胸を張ってベンチに戻った。佐々木は「1番・DH」で4打数1安打。21歳の大器にとって成長著しいシーズンだった。ソフトバンクと入団交渉が解禁されたが、注目の去就について「今ここではっきり言えることはない。家族とも話し合い、ある程度の方針を出していかないと」と慎重に語った。

7月に行われるMLBドラフト会議の指名対象選手で、指名があれば日米両方の球団と交渉ができる。ESPNが報じた最新のMLBドラフトランキングでは5巡目相当の153位に入る。「どういう道に進むかも分からないし、もう1年スタンフォードでプレーする可能性もなくはない」と学生生活を続行させる可能性も示した。

昨秋、DeNAとの競合の末にくじを引き当てたソフトバンクの城島チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が前日の1回戦に続き、バックネット裏で視察。今回の滞在では交渉は行わず帰国する予定で「彼の方が（MLBの）ドラフトを待つという状況ならそうでしょうし、その前に何かプレゼンができるというなら準備する」と方針を示していた。

昨年は52試合で7本塁打に終わったが、今季は54試合で16本をマーク。打点も41から47に増え、その打撃2部門でチームトップに立った。格上のマイアミ大に敗れ「悔しい気持ちでいっぱい」と語ったが「スタンフォードで戦えたこと、監督、コーチから求められていることを去年以上に果たしながらプレーできた。誇りに思う」と充実感もにじませた。

長打力だけでなく、向上心と素直な性格も魅力。集まった報道陣に丁寧に頭を下げて球場を後にした。「目の前のことしか考えてなかった。時がたつにつれて、方針、方向性が見えてくる」。日本か、メジャー挑戦か、進級か、希代の大砲候補が野球人生の分岐点に立つ。（杉浦大介通信員）

【佐々木麟太郎に聞く】

――昨秋のドラフト会議で指名され、プロへのイメージは明確になっていったか。

「特に意識し過ぎてはいけないところだと思っていた。あくまでスタンフォードの選手の一員として戦っていることは間違いなかった。一シーズン一シーズン、目の前のことしか考えていなかった」

――この2年間、米国で向上できたこと。

「投手の球速もほぼプロに近いレベル。2年経験させてもらって、間違いなく対応力が上がってきた。完成度としては全然まだまだ未熟なところが多いし、納得いってない部分もいっぱいある」

――長所である本塁打が増えた。

「去年に比べて倍以上増えたのは喜び。そこが間違いなく一番の売り。“毎打席打てたらいいな”というふうに思ってるけど、そうもいかないのが野球。出塁、四球、二塁打で補っていくかは凄く今年は意識していた」