日本ハムのドラフト2位、エドポロケイン外野手（22）が22日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）でプロ初の1軍昇格することが21日、分かった。今季ファーム・リーグで、東地区トップタイの9本塁打を記録する注目の大型ルーキー。総合格闘家のエドポロキングを兄に持つ若き大砲が、上位浮上への起爆剤となる。

今春のキャンプで飾った鮮烈デビューが記憶に新しい。今季初の対外試合となった2月8日の阪神戦（沖縄・名護）で、エドポロは「4番・中堅」で出場。2安打1打点で“プロ初安打初打点”をマークした。しかし、以降は目立った活躍ができずに2軍再合流。開幕1軍入りこそ逃したが、千葉・鎌ケ谷で着実に爪を研いできた。

今季、ファーム・リーグでは主に外野で32試合出場。打率・243ながら、今月14日の楽天戦（鎌ケ谷）から出場3戦連発をマークするなど、ここまで東地区トップタイの9本塁打を記録する。出塁率と長打率を足したチームへの得点貢献度を指すOPSは・911と、1年目のルーキーにしてはかなり高い数字を残してきた。

1メートル90、102キロの恵まれた体格を持つ強肩強打の外野手。日本航空、大阪学院大を経て今年1月に入寮した際には「全部で1番になりたいと思っている。そこを目指していきたい」と、野心を語っていた。新庄監督の球団7人目となる通算300勝が懸かる福岡の地で、鮮烈デビューを飾る。