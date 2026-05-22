故郷の特産である日本茶文化を残したいと、新たな挑戦を始めた若きお茶農家を取材しました。

【写真を見る】地域のお茶農家が8割減少 200戸が15年で37戸に…4代目が挑む"歴史あるお茶文化を未来へ" 熊本・山鹿市

熊本県山鹿市鹿北町にある「日本茶専門店」は茶葉の販売とともに、いれたてのお茶やドリンクがテイクアウトできるティースタンドです。

お茶農家が提供するその日最高の一杯

4年前に店を立ち上げたのは、お茶農家の小山夏樹さん。日本茶インストラクターでもあり、その日最高の一杯を提供しています。緑茶はもちろん、ラテなどに使う抹茶も自ら栽培したものです。

来店客「うまっ！味が深い」

来店客「抹茶ラテをよく飲むが、抹茶のほろ苦さとミルクの甘さがマッチしていて、ぐいぐい飲めちゃう」

お茶屋は入りにくい？だったら…

オープン以来、若者を中心に人気上昇中。実は、そこが小山さんの狙いでした。

小山夏樹さん「お茶屋さんは入りにくいイメージがあるので、もっと気軽に立ち寄ってもらいたいという思いから、ティースタンドを始めました」

今年の一番茶の出来は？

鹿北町は江戸時代からお茶の栽培が盛んな地域。寒暖差の大きい山間で育つお茶は、旨味や甘みが強く、まろやかな味わいが特徴です。この日は、今年最初にできた「一番茶」の試飲です。

夏樹さんの父・玲治さん「うまい。よくできている」

夏樹さん「上出来です。安心しました。自信を持って新茶を売り出せる」

200戸→37戸に激減

夏樹さんは小山製茶の４代目。美味しいお茶を作るため、土づくりや製造方法など 親子で研究を重ねてきました。

一方で、高齢化や後継者不足などで生産農家の減少は止まらず、15年前は地域に200戸以上あったお茶農家が、今では37戸にまで減っているのです。

子ども達に継げる環境を

夏樹さん「今後も中山間地は人口が減っていく。荒れた茶畑が出てきたり、後継者不足や人手不足が生じたりしていて、茶農家の減少は、お茶が売れる売れない以外の原因もある。僕たちの世代で鹿北のお茶を盛り上げて、新たにお茶農家をやってみたい人や、自分の子ども達に継げる環境を整えたい」

ティースタンドは、お茶文化を広めたい夏樹さんにとって、生き残りをかけた挑戦の場でもありました。

師匠の父も応援

今もお茶づくりの師匠である、父親の玲治さんは、息子の挑戦を応援しています。

父・玲治さん「若い人はどんどん挑戦するべきだと思う。今はSNSがPRのメインになってきている。昔は自分たちが出向いてお茶を販売していたが、今はSNSでみんなに広まっていく。そこは若い人に任せたい」

お茶をテーマにした宿って？

歴史ある「お茶の文化」をもう一度暮らしの中へ。この春、夏樹さんはさらなる挑戦を始めました。

国の内外から多くの観光客が訪れる山鹿市の中心部に、お茶をテーマにした一棟貸しの宿を開業したのです。

夏樹さん「こんな感じで出来上がっています」

”体験型の宿”でお茶を楽しむ

空いていた祖母の家を、スタイリッシュで落ち着いた雰囲気の宿に改装したのです。この宿で夏樹さんが計画しているのは…。

夏樹さん「お茶のいれ方などを教えに僕が出向いたり、宿泊客にうちの茶畑に来てもらって、茶摘み体験や製茶工場の見学などを楽しんでもらうことを考えている」

伝統のお茶づくりを未来へ。

急須でいれたお茶の甘い香りや生産農家の思いを訪れた人に伝え、お茶文化も、故郷の産業も守りたい。そしてその先には…

夏樹さん「国内外を問わず、いろいろな人に山鹿のお茶を知ってもらって、いろいろなところから山鹿に来てもらって、山鹿から世界に向けて発信できるようなお茶農家になりたい」

一杯のお茶に、夏樹さんの思いが込められています。