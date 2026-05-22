日本テレビは22日、番組放送開始から60年を記念し、今月31日の生放送特番「笑点60周年スペシャル」の演芸コーナーにお笑いコンビ「爆笑問題」が27年ぶりに出演すると発表した。

今年でコンビ揃って61歳を迎え、番組とほぼ同い年だという爆笑問題。今回の出演にあたり、太田光は「単純にうれしかった」と喜びを語った。現在の司会・春風亭昇太とは若手時代から切磋琢磨してきた仲で、他のメンバーとも深い縁がある二人。太田は「気がつけば、子供の頃に見ていた当時の歌丸さんや圓楽（五代目）さんたちの年齢を超えていてゾッとしますね」と感慨深げにコメント。今回のために書き下ろした新作ネタの見どころを「ズバリ『笑点への愛』。そこに注目してほしい」と語り、27年の時を経て進化したステージへの自信をのぞかせた。

爆笑問題は番組を通じ「27年ぶりの出演オファー、ご無沙汰だったので単純に嬉しかったです。僕らも今年で61歳になり、子どもの頃から当たり前に見てきた『笑点』とはほぼ同い年。現在司会の昇太さんは若手時代から切磋琢磨してきた同世代ですし、たい平さんとは、ＮHＫ新人演芸大賞で一緒に出ていた仲間だったり、一之輔さんは大学の後輩だったりと、そんな彼らが『笑点』を引っ張っている姿には驚きと感慨深さがあります。気がつけば、子どもの頃に見ていた当時の歌丸さんや圓楽（五代目）さんたちの年齢を超えていてゾッとしますね。今回の新作ネタの見どころは、ズバリ『笑点への愛』。そこに注目してほしいです」とコメントした。

番組では爆笑問題の漫才以外にも、60周年を祝う特別な企画が目白押し。60年間親しまれてきたあのオープニング曲「笑点のテーマ」に実は歌詞が存在し、それを出演者らがみんなで合唱する企画や、番組最古の映像を元にした「特別大喜利」なども行われる。