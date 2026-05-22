ヤクルト３−１巨人（セ・リーグ＝２１日）――ヤクルトは一回に岩田の犠飛などで先制。

二回にも加点し、継投で逃げ切った。山野は両リーグ最多の６勝目。巨人は打線がつながりを欠き、連勝は７で止まった。

巨人・阿部監督「ストレートに威力がなかったけど、悪いなりに何とかしのいでくれた」

中１１日と休養十分で臨んだマウンドながら、巨人の田中将は本調子からは遠かった。早々と失点して首位ヤクルトに主導権を渡し、今季最短の４回３失点で降板。白星街道を走ってきたチームの連勝は７で止まった。

「リズムに乗る前にやられてしまった」と立ち上がりを悔やんだ。一回、長岡、サンタナといきなり１、２番に連打を浴び、内野ゴロの間にあっさり先制を許した。その後もオスナに右前打でつながれ、岩田の犠飛でさらに失点。二回は先頭に四球を与え、長岡の二塁打で３点目を失った。三、四回は三者凡退に抑えて立ち直ったかに見えたが、五回の打席で代打を送られ、降板を余儀なくされた。

チームは、先発投手を出場登録を抹消して休ませながら、ゆとりを持ったローテーションを組んでいる。夏場や勝負所のシーズン終盤を見据え、村田バッテリーチーフコーチは「これからのきつい戦いに向けて、しっかりコンディションを保ってほしい」と狙いを説明する。

その分、間隔を空けて登板する試合では、相応の結果が求められる。ベテラン右腕は当然、そうした先発の責任を肝に銘じていたはず。日数に余裕があった登板間に、投球に対する考え方の整理や知らず知らずのうちに生まれていたズレの修正に取り組んできただけに、５回を持たずに５４球での降板は本人からしても物足りなかっただろう。

「今日の反省点をしっかり練習して、次は初回からいい投球をしたい」と田中将。不完全燃焼のもどかしさは、チームを勝利に導くことで晴らすしかない。

（緒方裕明）

巨人・阿部監督「（田中将は）ストレートに威力がなかったけど、悪いなりに何とかしのいでくれた。あとの投手も頑張ってくれて、最後（の攻撃）もいい粘りを見せた。明日につなげます」