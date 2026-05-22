ヤンキースの黄金時代が、静かに再起動し始めている。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は２１日（日本時間同日）、ア・リーグ東地区２位につけるヤンキースの新たな屋台骨として、キャメロン・シュリトラー投手（２５）とベン・ライス内野手（２７）の台頭を大きく取り上げた。

２０日（日本時間２１日）終了時点でチームは、３０勝２０敗の貯金１０。首位レイズを追う立場ながら、単なる追走集団とは様相が違う。投打に若い核が生まれ、近未来の設計図まで見え始めているからだ。

シュリトラーは今季１１試合に先発し、６勝２敗、防御率１・５０、７５奪三振。１９８センチの長身から１００マイル（約１６１キロ）級の速球を投げ込み、制球面も改善させた。同サイトによれば、四球率は昨季の１０・２％から４・９％へ低下。力任せの速球派ではなく、試合を支配できる先発投手へ脱皮しつつある。

一方のライスも、今季は打率２割８分９厘、１６本塁打、３３打点、ＯＰＳ１・０４２と強烈な存在感を放つ。左投手と変化球への対応力向上を課題に掲げ、左腕相手のｗＲＣ＋を昨季の１０４から今季１６９まで引き上げたという。もともと２０２１年ドラフト１２巡目指名の伏兵。だが今やアーロン・ジャッジ外野手（３４）から「必見の選手」と評されるまでになった。

何より大きいのは、２人がまだ長く球団の支配下にある点だ。ライスは３１年まで、シュリトラーは３２年までＦＡにならない。高額補強に頼り続ければ、ぜいたく税と年俸総額の重圧は避けられない。だからこそ、比較的低コストでＭＶＰ級、サイ・ヤング賞級の働きを期待できる生え抜きの成長は、名門にとって最大級の補強となる。

近年のヤンキースはジャッジ、ゲリット・コール投手（３５）、ジャンカルロ・スタントン外野手（３６）ら主力の年齢上昇と向き合いながら、外部補強で勝機を延ばしてきた。しかし、フアン・ソト外野手（２７）の流出が象徴したように、札束だけで未来を買い切ることはできない。シュリトラーとライスの出現は、その流れを変える可能性を秘める。

首位レイズとの差は２０日（日本時間２１日）時点で、まだ４ゲーム。だが、今のヤンキースが手にしているのは今季の反攻材料だけではない。ジャッジの時代と並走する形で、次世代の柱がすでに育ち始めている。ブロンクスに再び長期政権の気配が漂い始めた。