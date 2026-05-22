赤ちゃんが泣かないかひやひやしながら見守る猫ちゃん達が可愛いと話題です。動画には「少しずつ距離が縮まるといいね」「遠くから赤ちゃんを気にしている二匹が可愛い」等コメントが寄せられ11万回以上再生されているようです。

【動画：赤ちゃんを遠くから見守る２匹のネコ→泣き声を聞いた瞬間…『微笑ましい反応』】

赤ちゃんに慣れないプリンくん

YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」に投稿されたのは、マンチカンのプリンくんとメルくんのある日の様子です。家に赤ちゃんが来てからちょっとビビり気味だという二匹。その日も赤ちゃんから離れた場所に座っていたそう。

試しにパパさんがプリンくんを抱き上げて赤ちゃんのそばへ連れて行ってみるものの、まだ警戒モードのプリンくんは赤ちゃんにシャーを連発していたのだとか。プリンくんは、まだ赤ちゃんに慣れず人見知りが発動していたようです。

赤ちゃんを遠くから見守るメルくん

一方メルくんは、赤ちゃんがぎりぎり見える場所から赤ちゃんのことを気にしていたといいます。そして、赤ちゃんが泣き始めるとメルくんは二階へ逃げてしまったのだとか。

プリンくんの方も赤ちゃんが泣き始めるとそわそわとして落ち着かない様子だったそう。二匹共まだ赤ちゃんの大きな泣き声に慣れず、赤ちゃんが泣きだすと逃げてしまうそうです。

赤ちゃんが眠ると…

赤ちゃんが寝つくと、メルくんはやっと落ち着いてご飯を食べ始めたのだとか。その後も赤ちゃんの様子を気にしてそわそわしていた二匹。赤ちゃんが起きて泣き始めると、また二匹して避難していたそう。

今はまだ赤ちゃんを遠くから見ている二匹ですが、そのうち仲良くなれると良いですね。赤ちゃんと猫ちゃんのほのぼのとした日常の動画のご紹介でした。

紹介した投稿は11万回以上再生され「少しずつ距離が縮まるといいね」「遠くから赤ちゃんを気にしている二匹が可愛い」等のコメントが寄せられ、猫ちゃん達と赤ちゃんのことを優しい目で見守る声が多く寄せられていたようです。

YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」では、マンチカンのプリンくんとメルくんの日常のワンシーンが投稿されています。可愛い二匹のとりこになる人が続出しているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。