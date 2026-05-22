道路に置き去りにされ、とても危険な状態のところを保護された小さな赤ちゃん猫。お家に迎えられ、飼い主さんの愛情を一身に受けてすくすく成長！現在までの軌跡が投稿されると、多くの反響が寄せられ、コメント欄は「素敵！」「かわいい」といった声で溢れています。

【動画：『道路に落ちていた』危険な状態の赤ちゃん猫を保護→お世話すると……劇的に変化した『現在の様子』】

道路に落ちていた子猫

Instagramアカウント「小梅と勇次郎(@chan_meme715)」さまに投稿されたのは、飼い主さんと一緒に暮らす猫の「小梅」ちゃんの成長をまとめたものです。

小梅ちゃんは3年前、道路に落ちているところを発見された小さな赤ちゃん猫でした。道路の真ん中という非常に危険な場所で発見した現在の飼い主さんは、すぐに保護し、お家に連れて帰ったのだそう。

たくさん献身的な愛情を注がれて…

すると、小梅ちゃんは数日もすれば目が開き、ちゃんとミルクも飲んでくれるようになったとのことです。

人間の赤ちゃんのように愛情を注がれて育った小梅ちゃん。すぐに元気いっぱい、飼い主さんの手の中で動き回るようになり、すくすくと成長していったそうです。

現在の姿に祝福の声が殺到

そんな献身的な愛情をたっぷり受けて育った小梅ちゃん。現在の姿は……

とっても立派な美猫さんに成長！どことなく凛々しさも感じる美しさは、Instagramに投稿されると多くの人の注目を集めました。

コメント欄には「朝から幸せをありがとうございます♪♪」「可愛くなっちゃって♡」「優しい主様も梅ちゃんも尊い！」といった声が寄せられています。

そんな小梅ちゃん、現在は飼い主さんと猫の「勇次郎」くんと一緒に暮らしているそうです。Instagramアカウント「@chan_meme715」さまから、彼らの日常を覗けますよ！

小梅ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「小梅と勇次郎(@chan_meme715)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。