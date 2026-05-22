「とりあえず伸ばす」はもったいない！【40・50代】が挑戦したい♡「レイヤースタイル」

髪を伸ばす目標を立てたのはいいけれど、とりあえずそのまま伸ばすだけではもったいない！ 伸ばしている間もおしゃれに見せられる「レイヤーカット」を取り入れてみませんか？ そうすることで、長さを変えずに軽やかな動きと若々しいボリュームを手に入れられることも。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の美しさを底上げする、洗練されたレイヤースタイルをご紹介します。

透明感あふれる、グレージュのレイヤーミディ

オレンジ味を抑えたグレージュカラーをベースに、細めのハイライトを忍ばせたミディアムスタイルです。毛先に厚みを残しながら表面にレイヤーを入れることで、ストレートの質感を活かしたまま軽やかな動きをプラス。上品な中にも、遊び心が感じられるスタイルです。

小顔見えを狙える、オリーブグレージュのくびれヘア

ふんわりとした柔らかさが際立つ、オリーブグレージュのレイヤースタイル。ストレートの質感を活かしながら、計算された毛流れでナチュラルなくびれを作ることで、さりげないひし形シルエットを実現しています。自然な立体感が加わるため、小顔見えまで狙えそうです。

清潔感バツグン！ ダークカラーのレイヤーミディ

赤みを抑えた透明感のあるダークカラーに、肩下のミディアムレイヤーを合わせたスタイル。トップを首元でふんわりと内側へ入れつつ、ベースにはほど良い厚みとライン感を残して外ハネに整えることで、メリハリのあるシルエットに。ダークトーンでも重さを感じさせないナチュラルな、クリーンな雰囲気で好印象も狙えそうです。

ブラウンカラーが艶めく、上品なレイヤーミディ

落ち着いたトーンのブラウンで染め上げ、しっかりとレイヤーを入れた、長めのミディアムスタイルです。ベースをラウンド型にカットし、肩下で面を意識してくるんと外ハネにすることで、華やかで美しい後ろ姿を実現。豊かな艶感と軽快な動きが重なり、大人の余裕を漂わせます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@tatsuyadream1101様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。