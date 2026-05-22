SNSを更新

オフシーズンに入ったフィギュアスケート界。ビーチでバケーションを楽しむ欧州カップルが自身のSNSで実際の様子を公開。ビキニ姿でビーチを満喫する仲睦まじい様子にファンは歓喜している。

オフを楽しんだのは、アダム・シャオ・イム・ファ（フランス）とキミー・レポンド（スイス）。青空と海をバックに、赤いビキニ姿のレポンドと、水着姿のシャオ・イム・ファが寄り添って寝転んだ。リラックスした表情でカメラを見つめ、親密な様子が伝わってくる。

レポンドとシャオ・イム・ファがともに自身のインスタグラムのストーリーズ機能で、21日までに実際の映像を公開。レポンドは自身のTikTokでも別の動画を投稿し、モーリシャスのビーチを楽しんだことを伝えた。この様子に、ネット上の海外ファンから「本当にお似合いカップル」「付き合ってるの？」「若く、恋をしているのね…」などの声が上がっていた。

2月に行われたミラノ・コルティナ五輪にともに出場した2人。シャオ・イム・ファは男子シングルで7位、レポンドは女子シングルで23位だった。2人が五輪会場の客席で仲良く観戦する様子が国際中継でも映り、日本でも話題となっていた。大会後もオフ時間をともに過ごす様子をSNSで投稿している。



（THE ANSWER編集部）