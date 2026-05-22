◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）

第８７回オークス・Ｇ１（２４日、東京）の出走馬１８頭と枠順が２１日、確定した。アランカールは母シンハライトが勝った時と同じ、絶好の２枠３番から母子制覇を狙う。

武豊と樫の女王を目指すアランカールは２枠３番に決定。１８頭立てになった１９９２年以降、３番枠は馬番別で４勝を挙げて勝利数＆勝率１２・１％とも２位と上々の数字を残し、１６年に母シンハライトがオークスを勝った時と同じなら、まさに絶好枠だ。斉藤崇調教師も「お母さんと同じ枠で良かったです。極端な外は嫌でしたからね」と安どの表情を浮かべた。

前走の桜花賞は、直線に懸ける競馬に徹し、大外からよく伸びたが５着まで。それでも２着馬とは０秒２差しかなかった。昨年７月のデビュー戦で福島１８００メートルを圧勝したことに加え、血統背景からも距離が延びてこそと言われているだけに、広い東京の２４００メートルはプラスに出そう。

今回は１９日の火曜日に追い切り、調整パターンを変えてきた。この日は角馬場で時間をかけて体を動かした。小柄な馬体を大きく使い、気配は前走よりもいい。「火曜に追ったことで、そのぶんしっかりとケアもできています。レースに向けて、いい状態に持っていきたいですね」とトレーナーは前を向いた。名手のエスコートで史上３組目の母子制覇をかなえる。