箱根駅伝コース沿道の神奈川・藤沢市に位置する湘南工大の巽（たつみ）勇樹（４年）が、同大学初の箱根ランナーを目指している。４月の関東学生対校男子２部ハーフマラソンで１３位と健闘。関東学生連合チームに選出される可能性を持つ選手に成長した。父の博和さん（５７）は埼玉栄高時代に１５００メートルと５０００メートルで日本高校記録（当時）をマークし、順大１年時に昭和最後の箱根駅伝で優勝のゴールテープを切った名ランナー。「尊敬する父が走った箱根駅伝を僕も走りたい」と巽は意気込んでいる。（取材・構成＝竹内 達朗）

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往復２１７・１キロの箱根駅伝コースから最も近くに位置する大学が湘南工大だ。３区の１０キロ地点、８区の１１・４キロ地点から約１００メートルしか離れていない。巽は箱根路に立ち、晴れ舞台への思いを強くしている。

「やっぱり、地元の３区を走りたいです」

箱根予選会で１年時は個人４３８位、２年時は欠場と奮わなかったが、３年時は個人１８５位と奮闘。ラストチャンスの４年目にかける思いは熱い。

「チームとして予選会突破が最大の目標です。ただ、それが達成できなかった場合、関東学生連合で箱根を目指します」

予選会敗退校で編成される関東学生連合の登録メンバー１６人に入ることは簡単ではないが、巽は、その可能性を持つ選手に成長した。４月５日の関東学生男子２部ハーフマラソンで１３位と好走。箱根優勝の青学大、同２位の国学院大など強豪校の一部の選手に先着した。

「目標は２０位でした。思った以上に走れて自信になりました」

４月２６日に行われた日体大長距離競技会５０００メートルで１４分２７秒０５で走破し、１５分４秒５８だった自己ベスト記録を４０秒近く更新した。

「自己ベストは２年も前の記録だった更新は当たり前でした。まだまだです」

２年時まで故障が多く、苦しんでいたが、３年時から急成長を遂げた。

「右足甲の疲労骨折などいろんな箇所を故障していました。今はカルシウムが多く含まれたヨーグルトなどを積極的に取るようにしています。故障をせずに継続して練習を積んでいることで力がついてきました」

父・博和さんは「昭和最後の箱根駅伝」でヒーローとなった。中学時代から世代トップランナーとして活躍。埼玉栄高３年時の１９８７年に１５００メートルで３分４６秒０２、５０００メートルで１４分０秒１４と２種目で日本高校記録をマークした。いずれも約４０年前では突出した大記録だ。５０００メートルでは従来の日本高校記録を約１３秒も更新。１５００メートルは現在も埼玉県高校記録として残る。全国高校駅伝ではエース区間の１区（１０キロ）で区間賞、埼玉栄の初優勝に貢献。順大１年時の８９年箱根駅伝で順大の１０区を走り、区間２位と好走。４連覇のゴールテープを切った。

「物心がついた頃から正月は沿道で箱根駅伝を見ていました。父の影響で自然と陸上を始めました。中学生まではよく分かりませんでしたが、今は父のすごさがよく分かります」

埼玉県出身で巽という特徴的な名字のため、博和さんが父親であると推察されることが多いという。

「『巽博和の息子』と言われることはプレッシャーではありません。父を尊敬しているので、巽博和の息子であることを誇りに思い、プラスに考えています。父は現役時代の良かった時の話はほとんどしません。苦しかった時のことを多く語り、その経験をアドバイスしてくれます」

実際、博和さんは順大１年時に箱根駅伝優勝アンカーとなった後、苦しんだ。２年時の箱根駅伝で１区を任されたが、１４位と出遅れ、順大が５連覇を逃す一因となった。３年目以降、箱根駅伝を走ることなく、順大を中退した。

「父に多くのアドバイスをもらっています。レースで失敗してしまった後、その原因を突き止めた上で気持ちを切り替えることが大事、ということを特に教わりました」

１、２年時に伸び悩みながらも学生ラストシーズンに箱根駅伝出場を狙える選手にまで成長した理由の一つに父の存在があった。

「父はいつも応援してくれています。父が走った箱根駅伝を僕も走りたい」

かつて、近くて遠かった箱根路へ。巽は、確実に近づいている。

◆巽 勇樹（たつみ・ゆうき）２００４年６月５日、埼玉・岩槻市（現さいたま市）生まれ。２１歳。城南中３年時に３０００メートルで県大会１５位。栄北高では故障に苦しみ、３年時は５０００メートルで県南地区予選欠場。２３年に湘南工大工学部に入学。自己ベスト記録は５０００メートル１４分２７秒０５、１万メートル３０分８秒１７、ハーフマラソン１時間３分５０秒。１７２センチ、５５キロ。

◆主な箱根駅伝親子出場 １９５４年の法大８区・伊藤文雄、８４年の早大７区・雅弘の親子はそろって区間賞。２０１６年、山梨学院大の上田誠仁監督の次男・健太が３区に出場し、大会史上初めて監督と選手の親子鷹に。上田監督は順大時代、５区に３回出場し、２回優勝。法大時代に３回出場した黒田将由の長男・朝日は青学大のエースとして大活躍。今年の１０２回大会では５区で驚異的な区間新記録をマークした。次男・然も青学大３年で箱根出場を目指している。