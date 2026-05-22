中島歩、TBS金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』出演決定 主演・蒼井優との関係は？
俳優の中島歩が、2026年7月スタートのTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』（毎週金曜 後10：00）に出演することが22日、発表された。主演は蒼井優。中島は、生真面目だが空気を読めない“ちょっと残念な男”でありながら、ある秘密を抱える樹生役を演じる。
【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優
同作は、『silent』などを手がけた脚本家・生方美久によるTBS初執筆のオリジナルドラマ。とある事故をきっかけに、2組の夫婦の日常が崩れていく様子を描く“喪失”と“再生”の物語となる。演出は映画『花束みたいな恋をした』などで知られる土井裕泰氏が担当する。
蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは2008年以来18年ぶりで、TBSドラマ主演は本作が初。蒼井演じる主人公・咲子と、中島演じる樹生の関係性については、初回放送まで明かされないという。
中島が演じる樹生は、製菓メーカーに勤める37歳。素朴で優しく、生真面目な性格ながら、不器用な発言で場を乱してしまう人物だ。一方で、ある秘密を抱えていることも示唆されている。
中島は出演決定にあたり、「僕にとっては、これまでで最も大きな仕事になると思います」とコメント。「蒼井優さんとの共演、そして尊敬している生方さんが描くオリジナル脚本、このような大きな舞台に立たせていただけて本当に光栄です」と語った。
さらに作品について、「生方さんの『思考実験』のような脚本で、より多様でより自由な前代未聞の人間関係が描かれています」と説明。「驚くような展開で一度観たらやめられない、そしてやんややんや言いたくなる作品になると思います」と期待をあおった。
ドラマでは、“第3金曜日”“行方不明”“Tシャツ”というキーワードが物語の鍵を握る。愛する人の“第3金曜日の秘密”によって、2組の夫婦の関係がどう変化していくのかが見どころとなる。
【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優
同作は、『silent』などを手がけた脚本家・生方美久によるTBS初執筆のオリジナルドラマ。とある事故をきっかけに、2組の夫婦の日常が崩れていく様子を描く“喪失”と“再生”の物語となる。演出は映画『花束みたいな恋をした』などで知られる土井裕泰氏が担当する。
中島が演じる樹生は、製菓メーカーに勤める37歳。素朴で優しく、生真面目な性格ながら、不器用な発言で場を乱してしまう人物だ。一方で、ある秘密を抱えていることも示唆されている。
中島は出演決定にあたり、「僕にとっては、これまでで最も大きな仕事になると思います」とコメント。「蒼井優さんとの共演、そして尊敬している生方さんが描くオリジナル脚本、このような大きな舞台に立たせていただけて本当に光栄です」と語った。
さらに作品について、「生方さんの『思考実験』のような脚本で、より多様でより自由な前代未聞の人間関係が描かれています」と説明。「驚くような展開で一度観たらやめられない、そしてやんややんや言いたくなる作品になると思います」と期待をあおった。
ドラマでは、“第3金曜日”“行方不明”“Tシャツ”というキーワードが物語の鍵を握る。愛する人の“第3金曜日の秘密”によって、2組の夫婦の関係がどう変化していくのかが見どころとなる。